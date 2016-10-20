"Güzel sonuçtan kuşkumuz yok"
Trabzonspor Kulübü Basın Sözcüsü Asım Örem, Galatasaray karşısında güzel bir sonuç alacaklarından kuşkularının olmadığını söyledi.
Bordo-mavili takımın son haftalarda sergilediği futbolun, takım olma ve gelecekte güzel işler yapma adına ümit verdiğini vurgulayan Örem, şöyle devam etti:
"Son haftadaki Akhisar Belediyespor karşılaşmasında defans ve orta bloğun iyi iş birliği göze çarparken; forvetin bu bloklarla ilişkisindeki eksiklikler dikkat çekmektedir. Girdiğimiz gol pozisyonları rakibin hatalarından veya tesadüfi değil çalışılmış ve sistematik olduğunda, takım bütünlüğü konusunda kazanımlarımızdan bahsedebileceğiz. Evet, bu yolda geç kalsak da son haftalardaki olumlu gelişmeler güzel. Bu kapsamda sportif açıdan teknik ekibimiz elinden gelen gayreti göstermekte ve biz yönetim olarak da bunun takipçisiyiz."
Örem, Galatasaray maçının, oynadıkları diğer maçlardan her yönüyle farklı olduğunu ve teknik ekiplerinin takımı özenle bu maça hazırladığını anlatarak, "İyi bir analizle eksikliklerimizin en az, artılarımızın ise en üst düzeyde olacağı bir dikkat ve yoğunlukla derbi maçına hazırlanıyoruz. Güzel bir sonuç alacağımızdan hiç kuşkumuz yok." ifadesini kullandı.
Futbolculara uyarı
Ligin uzun bir maraton olduğunun göz önünde bulundurulması gerektiğine dikkati çeken Örem, "Futbolcularımız, kazanma isteğimizi sahada birlik ve beraberlik içinde sergilemeli ve takıma zarar verecek fevri davranışlardan uzak durmalıdır. Saha içindeki sorumluluklarını ve bir ekibin parçası olduklarını unutmamalı ve bunu profesyonellik çerçevesinde ortaya koymalılar." şeklinde konuştu.
Örem, günümüzde futbolun seyirci bütünlüğü ve onunla güzelleşmesinin kaçınılmaz bir gerçek olduğunu kaydederek, şunları söyledi:
"Galatasaray maçında deplasman yasağı olmaması futbol adına güzel bir gelişme. Deplasmanlarda seyircisi tarafından en çok desteklenen takımların başında Trabzonspor gelmektedir. Hatta bu simgeleşip 'Bize her yer Trabzon' sloganını oluşturmuştur. İstanbul'daki seyircimizin gücünü biliyor ve desteklerini sağduyulu ve sportmenlik sınırları içinde bekliyoruz."
Hakem yönetimi
Örem, hakem yönetimiyle ilgili beklentisine ilişkin "Derbi maçlarında, kaliteli futbolun ortaya çıkmasında en önemli faktörlerden biri de hakemlerimizin ortaya koydukları performanslardır. Türk Telekom Arena'da hakemlerimizin ortaya koyacağı iyi ve adaletli bir yönetim eşliğinde, her iki takımın seyir zevki yüksek, mücadeleci ve güzel bir futbol ortaya koyacağına inancımız tamdır." değerlendirmesinde bulundu.
Onazi'nin durumu
Akhisar Belediyespor ile yapılan maçın ilk yarısında sakatlığı nedeniyle oyundan çıkan ve çekilen MR sonucunda sağ baldırında kas spazmı tespit edilen Ogenyi Onazi'nin durumunun iyiye gittiği bildirildi.
Bordo-mavili futbolcunun, hafta sonunda Galatasaray maçında oynama olasılığının yüksek olduğu kaydedildi.
- 20 Ekim 2016, Perşembe
- Güncelleme: 12:57
- Gül’den kutlama
Toplam 8
Yorum
Savaş Herşey gönlümüzçe oldu biz Avrupadaki gurbetçiler olarak gurur duyduk bir Beşiktaşlı olarak bütün takımımıza teşekkürler,inşallah bu geçede diğer takımlarımız yenerek gurur geçemiz devam eder hadi fener,Osmanlı,Konya
- FIFA sıralamayı açıkladı
Toplam 1
Yorum
karakartal Üzülmeyin süper Beşiktaş can simidi gibi her yere yetişir.Türkiyenin uefa da kaybettiği puanları ve itibarı geri getirir.Özellikle son yıllarda avrupa kupalarında sürekli yükselen bir başarı grafiğimiz var.Başkanımız hep avrupada bir kupa diyor, boşa demiyor.Allahın izniyle bunuda gerçekleştireceğiz.
- Abou çakar Napoli bakar
Toplam 6
Yorum
karakartal Bu aboubakar hep bakar,Aboubakar ne iş yapar diyenlere kamerunlunun cevabı çok sert oldu.Abu Çakar napoli bakar.Burdan duayen eski hakem Erman toroğluna benden bir selam.
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