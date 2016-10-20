"Güzel sonuçtan kuşkumuz yok"

Örem, gazetecilere yaptığı açıklamada, yönetim olarak Galatasaray ile yapacakları maçın taşıdığı anlam ve öneminin diğer maçlarda olduğu gibi bilinci içerisinde olduklarını belirterek, "Bu maçtan alacağımız puan veya puanlar, ligdeki geciken çıkışımızda çok önemli moral ve motivasyon sağlayacaktır. Galatasaray'ın ligdeki durumu ortada, fakat unutulmamalıdır ki üç büyük rakibimizle yaptığımız maçların havası ve sahaya yansıması farklıdır. Bu havayı lehimize çevirecek bir futbol ile sahada olacağız." diye konuştu.

Bordo-mavili takımın son haftalarda sergilediği futbolun, takım olma ve gelecekte güzel işler yapma adına ümit verdiğini vurgulayan Örem, şöyle devam etti:

"Son haftadaki Akhisar Belediyespor karşılaşmasında defans ve orta bloğun iyi iş birliği göze çarparken; forvetin bu bloklarla ilişkisindeki eksiklikler dikkat çekmektedir. Girdiğimiz gol pozisyonları rakibin hatalarından veya tesadüfi değil çalışılmış ve sistematik olduğunda, takım bütünlüğü konusunda kazanımlarımızdan bahsedebileceğiz. Evet, bu yolda geç kalsak da son haftalardaki olumlu gelişmeler güzel. Bu kapsamda sportif açıdan teknik ekibimiz elinden gelen gayreti göstermekte ve biz yönetim olarak da bunun takipçisiyiz."

Örem, Galatasaray maçının, oynadıkları diğer maçlardan her yönüyle farklı olduğunu ve teknik ekiplerinin takımı özenle bu maça hazırladığını anlatarak, "İyi bir analizle eksikliklerimizin en az, artılarımızın ise en üst düzeyde olacağı bir dikkat ve yoğunlukla derbi maçına hazırlanıyoruz. Güzel bir sonuç alacağımızdan hiç kuşkumuz yok." ifadesini kullandı.

Futbolculara uyarı

Ligin uzun bir maraton olduğunun göz önünde bulundurulması gerektiğine dikkati çeken Örem, "Futbolcularımız, kazanma isteğimizi sahada birlik ve beraberlik içinde sergilemeli ve takıma zarar verecek fevri davranışlardan uzak durmalıdır. Saha içindeki sorumluluklarını ve bir ekibin parçası olduklarını unutmamalı ve bunu profesyonellik çerçevesinde ortaya koymalılar." şeklinde konuştu.

Örem, günümüzde futbolun seyirci bütünlüğü ve onunla güzelleşmesinin kaçınılmaz bir gerçek olduğunu kaydederek, şunları söyledi:

"Galatasaray maçında deplasman yasağı olmaması futbol adına güzel bir gelişme. Deplasmanlarda seyircisi tarafından en çok desteklenen takımların başında Trabzonspor gelmektedir. Hatta bu simgeleşip 'Bize her yer Trabzon' sloganını oluşturmuştur. İstanbul'daki seyircimizin gücünü biliyor ve desteklerini sağduyulu ve sportmenlik sınırları içinde bekliyoruz."

Hakem yönetimi

Örem, hakem yönetimiyle ilgili beklentisine ilişkin "Derbi maçlarında, kaliteli futbolun ortaya çıkmasında en önemli faktörlerden biri de hakemlerimizin ortaya koydukları performanslardır. Türk Telekom Arena'da hakemlerimizin ortaya koyacağı iyi ve adaletli bir yönetim eşliğinde, her iki takımın seyir zevki yüksek, mücadeleci ve güzel bir futbol ortaya koyacağına inancımız tamdır." değerlendirmesinde bulundu.

Onazi'nin durumu

Akhisar Belediyespor ile yapılan maçın ilk yarısında sakatlığı nedeniyle oyundan çıkan ve çekilen MR sonucunda sağ baldırında kas spazmı tespit edilen Ogenyi Onazi'nin durumunun iyiye gittiği bildirildi.

Bordo-mavili futbolcunun, hafta sonunda Galatasaray maçında oynama olasılığının yüksek olduğu kaydedildi.