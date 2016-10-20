 425 günlük hasret bitecek – Fotomaç – 20 Ekim 2016
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    19 Ekim 2016, Çarşamba
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    425 günlük hasret bitecek

    425 günlük hasret bitecek
    Fırtına cumartesi deplasmanda oynayacağı karşılaşmasıyla, İstanbul'da derbi kazanma hasretine bir son vermek istiyor. Bordo-mavili takım en son 425 gün önce 22 Ağustos 2015'te 2015-16 sezonunun 2. haftasında deplasmanda 'ı 2-1 yenmişti. bu tarihten sonra G.Saray, Beşiktaş ve F.Bahçe'yi İstanbul'da deviremedi.
    1. 20 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:05
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