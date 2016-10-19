Yeni sistem şart
''Hemen ‘teknik kadro ve oyuncu gitsin’ modeli, batış modelidir. Biz ilkokulda Trabzonspor’un kadrosunu ezbere bilirdik, şu anda kimse son 5 yıldaki kadroyu sayamıyor. Sürekliliği olan kulüpler başarılı oluyor. Sistemi kurmamız gerek”
BAŞARININ FORMÜLÜ
Usta, bazen çok doğru işler yapılsa da istenilmeyen sonuçlar olabileceğini dile getirerek, şöyle devam etti: "Burada olduğunuzda daha iyi anlıyorsunuz ki sorun çok derin, yara çok büyük. Haliyle bu kadar derin düşüşten sonra ani bir şekilde sıçramak olabilir bir şey değil. Başarılar her zaman bir süreç sonunda gelir, bir projedir, belirli yılları alır." Türkiye'de sürdürülebilir, sürekliliği olan sisteminiz varsa başarı kaçınılmazdır" ifadesini kullanan Usta, "Sürekliliği olan kulüplere bakın hepsinde başarı vardır. Sürekliliğin gerekli olduğuna inandığınız yerde kulübün sistemi oturmaya başlar. Trabzonspor'un, kulübün bir sisteme ihtiyacı var. 'Başarı ve başarısızlıkta teknik kadro ve oyuncu gitsin' modeli, kulüplerin batış modelidir. Hiçbir şekilde tutunma ihtimali olmayan bir model" şeklinde konuştu.
50 MİLYONU ÇÖPE ATARSINIZ
Usta, Trabzonspor'da son 3-4 yılda teknik kadro ve oyuncu bakımından büyük değişiklikler yaşandığını belirterek, şöyle konuştu: "Sonuç, hem sportif hem ekonomik devasa bir çöküş. Artık değişimle başarının geleceği bir durumdan vazgeçmek gerek. Önce eldeki kadro ile başarı hedeflenmeli. Bunları kötü gittiği zaman yok saymaya kalkarsanız aynı hatalara düşersiniz. O zaman 50 milyonu, bir dönemi çöpe atarsanız yeni düzen kurmaya kalkarsanız, yeter.
BİZDEN GİDEN COŞUYOR
3 senede 10 defa kuruldu, sonuç ne. Bir daha aynı şeyi yapmanın anlamı yok. Bir oyuncunun oturmuş takımlarda bile takıma alışması bir süreyi alıyor. Yoksa, 'bunlarla da olmadı at kenara' yapılacak en büyük hatadır. Bu teknik kadroyla da olmadı bırakalım başka bir hoca alalım, bundan daha büyük hata yoktur. Sürekliliğin olduğu yerde mutlak manada başarı gelir." Trabzonspor'un başarıyı yakaladığı dönemde hep sürekliliğin olduğuna işaret eden Usta, "Biz o başarılı dönemde ilkokula gittiğimizde Trabzonspor kadrosunu ezbere sayıyorduk, kimse Trabzonspor'un son 5 yılda kadrosunu sayamıyor. Bu ders almak isteyene yeter. Bizden gidenler başka yerlerde yurt dışında, yurt içinde tıkır tıkır oynuyorlar. Trabzonspor'un bir sistem sorunu var. 'Başkan bunu niye düzeltmiyorsun' deniyor. Uğraşıyoruz ama hemen olmuyor. Bunu artık herkesin anlamasını istiyorum. Yıllarca yıkmışız, dağıtmışız, o olmuş, bu olmuş" şeklinde ifadeler kullandı.
EN YIKICI DARBE OLUR
"Yeni düzene ihtiyaç var" diyen Usta, şu değerlendirmeyi yaptı: "O düzende çocuklarımız Trabzonspor takımının ilk 11'ini saymaya başladığı gün bu takımın şampiyon olacağı gündür. Sürekliliği olmayan bir Trabzonspor'dan kimse bir şey beklemesin. Bugünlere bakarken şöyle bakmamız lazım, biz sürekli bir yolculuğa çıktık. İlk periyotta iyi geçmedi ama iyi olan şeye bakacağız. Yaşananlara bakıp da Trabzonspor'un aynı şeyleri yaşamasını talep etmek en yıkıcı darbe olur. Bunun karşısına milyonların geçmesi lazım. Bu artık sona ermeli."
- 19 Ekim 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 00:59
- Fener yetişemez
Toplam 26
Yorum
MUSLERA VE BRUMA Sadece bu iki futbolcu formsuzluk yaşarlarsa aniden 8 10 puan kaybedeceksiniz.Hazır mısınız ?
- Sigthorsson’un yükü Eren’in omuzlarında
Toplam 15
Yorum
yorum farki şanssızlık abi başka bişey değil. inşallah dersim maçına yetişip oynarlar. maç ritmi kazanmaları çok önemli
- "Gelsinler, bir tekliflerini yapsınlar"
Toplam 17
Yorum
Atillas-BJK Memnun değilseniz çıkın Lig'den. Sıkıntı yok. Size o parayı dünyada hiçbir ülke vermez. Hele şu rezil halinize..
Yeni sistem şart haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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