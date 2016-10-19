Trabzonspor'da 'hakem' endişesi
Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz sezon Galatasaray ile oynadığı maçlarda hakem kararlarıyla canı yanan Trabzonspor'u endişe sardı. Sıkıntılı günler geçiren bordo-mavili kulüp bu konuda Merkez Hakem Kurulu (MHK) hassas hareket etmesini bekliyor.
Trabzonspor, Galatasaray maçlarında hakem faciası yaşadı
Bordo-mavili takım geçtiğimiz sezonun 4. haftasında 10 puan ile Fenerbahçe ile zirveyi paylaşırken, 5. haftada oynadığı ve 1-0 mağlup olduğu Galatasaray müsabakası sonrası çöküşe geçmişti. Hüseyin Avni Aker'de oynanan Trabzonspor - Galatasaray maçında ise sahadaki mücadeleden çok hakem Cüneyt Çakır'ın bazı kararları ve ya da düdük çalmadığı pozisyonlar konuşulmuştu.
Yine aynı sezonun 22. haftasında Galatasaray - Trabzonspor karşılaşmasında çıkardığı kartlar ve verdiği kararlarla gündeme gelen hakem Deniz Ateş Bitnel, söz konusu maçın tarihe geçmesine neden oldu. Verdiği penaltı kararları ve çıkardığı kırmızı kartlarla ülke gündemine oturan maçta Salih Dursun, Bitnel'in elinden kırmızı kart alarak hakeme kırmızı kart göstermişti. Karadeniz ekibi müsabakayı 2-1 kaybetmişti.
Büyük endişe
Trabzonspor, geçtiğimiz sezon Galatasaray maçlarında yaşadığı hakem faciaları nedeniyle 22 Ekim Cumartesi günü oynayacağı Galatasaray maçına da büyük endişe ile bakıyor. Müsabakanın hakemi henüz açıklanmasa da bordo-mavililer Merkez Hakem Kurumu (MHK) tarafından açıklanacak ismi beklerken, geçtiğimiz sezon yaşanan hakem faciasının tekrarlanmaması için Karadeniz ekibi, MHK'den zorlu müsabakaya atanacak olan hakemle ilgili hassas davranmasını bekliyor.
- 19 Ekim 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 14:16
- ‘Kocaman kurtarır’
Toplam 17
Yorum
************** bu hafta konya maçı var haberlerde güzel bakalm maç nasıl geçecek
- ‘Bizim için zor olacak’
Toplam 6
Yorum
mert beşiktaşım artık eski beşiktaş değil daha güçlü napoliyi yenecez ve benimde içime doğuyor abubakar patlama yapacak
- ‘Kalbimizde yatan aslan’
Toplam 8
Yorum
wow Ünal Aysal'ın kalbini kırdılar. Desteklenseydi farklı yerde olurduk. Eğer arsaları değerlendirme hakkı zamanında bu adama verilseydi hem avrupa cezası yemezdik hem çok başka yerde olurduk...
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