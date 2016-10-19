Trabzonspor yarın satışa sunuyor
Trabzonspor'un 22 Ekim Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçının biletleri yarın (Perşembe) satışa sunulacak.
Türk Telekom Arena'daki misafir tribününde Trabzonsporlu taraftarlara ayrılan ve fiyatı 60 lira olarak belirlenen yaklaşık 2 bin biletin yarın 13.00'den itibaren Passolig web sitesi üzerinden satın alınabileceği açıklandı.
Bilet alan taraftarlarla birlikte bordo mavili yönetimin yeri daha sonra açıklanacak bir noktadan toplu halde stadyuma gideceği bildirildi. Kulüpten yapılan açıklamada, zorlu müsabakada taraftarların formalarıyla birlikte maça gelerek takımı desteklemesi istendi.
Bilet alan taraftarlarla birlikte bordo mavili yönetimin yeri daha sonra açıklanacak bir noktadan toplu halde stadyuma gideceği bildirildi. Kulüpten yapılan açıklamada, zorlu müsabakada taraftarların formalarıyla birlikte maça gelerek takımı desteklemesi istendi.
- 19 Ekim 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 18:22
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