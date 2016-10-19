 Trabzonspor yarın satışa sunuyor – Fotomaç – 19 Ekim 2016
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    19 Ekim 2016, Çarşamba
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    yarın satışa sunuyor

    Trabzonspor yarın satışa sunuyor

    'un 22 Ekim Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı maçının biletleri yarın (Perşembe) satışa sunulacak.

    'daki misafir tribününde Trabzonsporlu taraftarlara ayrılan ve fiyatı 60 lira olarak belirlenen yaklaşık 2 bin biletin yarın 13.00'den itibaren Passolig web sitesi üzerinden satın alınabileceği açıklandı.

    Bilet alan taraftarlarla birlikte bordo mavili yönetimin yeri daha sonra açıklanacak bir noktadan toplu halde stadyuma gideceği bildirildi. Kulüpten yapılan açıklamada, zorlu müsabakada taraftarların formalarıyla birlikte maça gelerek takımı desteklemesi istendi.
    1. 19 Ekim 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 18:22
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