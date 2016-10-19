 Onazi’den müjde – Fotomaç – 19 Ekim 2016
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    19 Ekim 2016, Çarşamba
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    Onazi’den müjde

    Onazi’den müjde

    Akhisar Bld. maçının 37. dakikasında sakatlanıp çıkan Nijeryalı orta sahanın derbisinde oynayabileceği açıklandı.

    Bordo-mavili takımın Akhisar Belediyespor ile oynadığı maçta sakatlanan Onazi'nin Galatasaray derbisinde oynayıp oynamayacağı dün netlik kazandı. Karşılaşmanın 37. dakikasında sağ arka adalesini tutarak kenara gelen Nijeryalı orta saha oyuncusunun, MR incelemesi sonucunda herhangi bir yırtık ve kanama tespit edilmedi.

    TAKIMLA ÇALIŞABİLECEK
    Onazi'de kas spazmı olduğu, kulüp doktoru Ufuk Şentürk'ün kontrolünde tedavisine başlandığı belirtildi. Nijeryalı futbolcunun bugünden itibaren takımla birlikte çalışmalara da başlayacağı ve teknik direktör Ersun Yanal'ın görev vermesi halinde Galatasaray derbisinde forma giyebileceği ifade edildi.
    1. 19 Ekim 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:31
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