Onazi’den müjde
Akhisar Bld. maçının 37. dakikasında sakatlanıp çıkan Nijeryalı orta sahanın Galatasaray derbisinde oynayabileceği açıklandı.
TAKIMLA ÇALIŞABİLECEK
Onazi'de kas spazmı olduğu, kulüp doktoru Ufuk Şentürk'ün kontrolünde tedavisine başlandığı belirtildi. Nijeryalı futbolcunun bugünden itibaren takımla birlikte çalışmalara da başlayacağı ve teknik direktör Ersun Yanal'ın görev vermesi halinde Galatasaray derbisinde forma giyebileceği ifade edildi.
- 19 Ekim 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 22:31
- Fener yetişemez
Toplam 26
Yorum
MUSLERA VE BRUMA Sadece bu iki futbolcu formsuzluk yaşarlarsa aniden 8 10 puan kaybedeceksiniz.Hazır mısınız ?
- Sigthorsson’un yükü Eren’in omuzlarında
Toplam 15
Yorum
yorum farki şanssızlık abi başka bişey değil. inşallah dersim maçına yetişip oynarlar. maç ritmi kazanmaları çok önemli
- "Gelsinler, bir tekliflerini yapsınlar"
Toplam 17
Yorum
Atillas-BJK Memnun değilseniz çıkın Lig'den. Sıkıntı yok. Size o parayı dünyada hiçbir ülke vermez. Hele şu rezil halinize..
Onazi’den müjde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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