 N’Doye resmen indirdi – Fotomaç – 19 Ekim 2016
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    19 Ekim 2016, Çarşamba
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    N’Doye resmen indirdi

    N’Doye resmen indirdi
    , 2 milyon 500 bin euro'luk ücretini indirmek için anlaşmaya vardığı Dame N'Doye ile ilgili resmi açıklamayı yaptı. KAP'a yapılan açıklamada "N'Doye'a 2016-17 sezonu için 2 milyon 500 bin euro yerine, 1 milyon 700 bin euro garanti ücret, 2017-18 için de 2 milyon 500 bin euro yerine yine 1 milyon 700 bin euro ödenecektir" ifadelerine yer verildi.
    1. 19 Ekim 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:01
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