 Karar valiliğin – Fotomaç – 19 Ekim 2016
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    19 Ekim 2016, Çarşamba
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    Karar valiliğin

    Karar valiliğin
    Derbilerde deplasman yasağında ikinci adım G.Saray-Trabzonspor derbisinde atılabilir. - derbisinde misafir taraftar yasağını kaldıran İstanbul Valiliği, onay verirse bordo-mavili taraftarlar TT Arena'daki derbiyi izleyebilecekler. OHAL'i de düşenen İl Güvenlik Kurulu, konuyla ilgili son kararı İstanbul Valiliği'ne bıraktı.
    1. 19 Ekim 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:59
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