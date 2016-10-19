İstanbul Valiliği derbi kararını açıkladı
Galatasaray-Trabzonspor karşılaşmasında TT Arena'da bordo-mavili taraftarlar da yer alacak.
İstanbul Valiliği'nin aldığı kararın ardından Galatasaray - Trabzonspor karşılaşmasında deplasman tribünlerinde bordo-mavili taraftarlar yerlerini alacak. İstanbul Valisi Vasip Şahin'in alınan kararın ardından Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'i aradığı ve bu konuda bilgi verdiği ifade edildi. Edinilen bilgiye göre her iki kulüp taraftarlarının ve camiaların bu karardan memnun olduğu ifade edildi.
- 19 Ekim 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 14:40
- ‘Bizim için zor olacak’
Toplam 6
Yorum
mert beşiktaşım artık eski beşiktaş değil daha güçlü napoliyi yenecez ve benimde içime doğuyor abubakar patlama yapacak
- ‘Kalbimizde yatan aslan’
Toplam 8
Yorum
wow Ünal Aysal'ın kalbini kırdılar. Desteklenseydi farklı yerde olurduk. Eğer arsaları değerlendirme hakkı zamanında bu adama verilseydi hem avrupa cezası yemezdik hem çok başka yerde olurduk...
- Zafere uçuş
Toplam 3
Yorum
mert kartalım artık çok daha büyük giddikçede büyüor yarınlar artık daha güzel napolidende iyi bir sonuçla geleceği kesin
İstanbul Valiliği derbi kararını açıkladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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