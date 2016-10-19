 Gol atmalıyız – Fotomaç – 19 Ekim 2016
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    19 Ekim 2016, Çarşamba
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    Gol atmalıyız

    Gol atmalıyız
    Başkan Yardımcısı Nevzat Aydın, Akhisar maçında çok iyi mücadele etmelerine rağmen, sonuca gidemediklerini belirterek, "Gol atamayınca kazanamıyorsun. Bu sorunu çözmeliyiz" diye konuştu. Aydın, "Hocamızla devre arası için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ancak G.Saray derbisinde oyuncular gereğini yapmalı" dedi.
    1. 19 Ekim 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:23
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