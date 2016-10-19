Fobi bitecek

Deplasmanda en son geçtiğimiz sezonun 27. haftasında Gaziantepspor'u yenen Trabzonspor, söz konusu haftanın ardından deplasmanda 6 maçta galip gelemedi. Fırtına bu şanssızlığını cumartesi günü G.Saray'ı yenerek bitirmek istiyor, bunun planlarını yapıyor.