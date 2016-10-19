 Fobi bitecek – Fotomaç – 19 Ekim 2016
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    19 Ekim 2016, Çarşamba
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    Fobi bitecek

    Fobi bitecek
    Deplasmanda en son geçtiğimiz sezonun 27. haftasında Gaziantepspor'u yenen Trabzonspor, söz konusu haftanın ardından deplasmanda 6 maçta galip gelemedi. Fırtına bu şanssızlığını cumartesi günü G.Saray'ı yenerek bitirmek istiyor, bunun planlarını yapıyor.
    1. 19 Ekim 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:25
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