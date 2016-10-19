 Fırtına'da derbi hazırlığı – Fotomaç – 19 Ekim 2016
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    19 Ekim 2016, Çarşamba
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    Fırtına'da derbi hazırlığı

    Fırtına'da derbi hazırlığı
    Fırtına, cumartesi günü çıkacağı deplasmanının hazırlıklarını sürdürdü. Ersun Yanal yönetiminde dün çift idman yapan bordo-mavililer, sabah kondisyon, akşam ise taktik çalıştı. Dar alanda oyun oynayan futbolcular, taktik çalışmayla günü tamamladılar.
    1. 19 Ekim 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:00
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