 Agresif Fırtına – Fotomaç – 19 Ekim 2016
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    19 Ekim 2016, Çarşamba
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    Agresif Fırtına

    Agresif Fırtına
    Ligin ilk 7 haftasında Kasımpaşa hariç tüm maçlarda kart gören , Kayserispor'un ardından Başakşehir ile birlikte ligde en çok kart gören takım oldu. Fırtına 20 sarı ve 1 kırmızı kart görerek, 21 sarı ve 2 kırmızı kartlı Kayseri'nin ardından en agresif takımların arasında yer aldı. G.Saray derbisi öncesinde 3 kartlı Mehmet Ekici sınırda.
    1. 19 Ekim 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:26
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