 6 futbolcu henüz siftah yapamadı – Fotomaç – 19 Ekim 2016
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    19 Ekim 2016, Çarşamba
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    6 futbolcu henüz siftah yapamadı

    6 futbolcu henüz siftah yapamadı
    Teknik direktör Ersun Yanal, ligin ilk 7 haftasında ideal kadro arayışını sürdürdü. Geride kalan 7 maçta 19 futbolcunun forma şansı bulduğu Trabzonspor'da 6 isim ise henüz siftah yapamadı. Esteban, Furkan, Uğur, Yusuf Yazıcı, Abdülkadir ve Shedidaev ilk 7 haftada şans bulamadı.
    1. 19 Ekim 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:29
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