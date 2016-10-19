6 futbolcu henüz siftah yapamadı

Teknik direktör Ersun Yanal, ligin ilk 7 haftasında ideal kadro arayışını sürdürdü. Geride kalan 7 maçta 19 futbolcunun forma şansı bulduğu Trabzonspor'da 6 isim ise henüz siftah yapamadı. Esteban, Furkan, Uğur, Yusuf Yazıcı, Abdülkadir ve Shedidaev ilk 7 haftada şans bulamadı.