 55 milyon TL ödendi – Fotomaç – 19 Ekim 2016
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    19 Ekim 2016, Çarşamba
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    55 milyon TL ödendi

    55 milyon TL ödendi

    Bordo-mavili yönetim, birkaç bankaya olan borcu kapatmak için 265 milyon TL’lik kredi çekti ve 210 milyon TL’lik borcu kapattı. 55 milyon TL’lik de kısa vadeli borç ödendi.

    , ayrı ayrı bankalara olan borçlarını kapatmak için tek bir banka üzerinden 265 milyon TL'lik kredi çekti ve kredilerini yapılandırma yoluna gitti. Bordo-mavili kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Şirketimiz, kullanmış olduğu 265 milyon TL tutarındaki kredinin yaklaşık 210 milyon TL'lik kısmı ile kredi borçlarını kapatmak suretiyle refinansman yoluna gitmiştir. Kredinin geriye kalan 55 milyon TL'lik kısmı ile de şirketimizin kısa vadeli diğer borçlarının ödemesi yapılmıştır" ifadesi kullanıldı.


    Yunus Emre SEL
    1. 19 Ekim 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:02
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