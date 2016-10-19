 2 takımı geçebildi – Fotomaç – 19 Ekim 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    19 Ekim 2016, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    2 takımı geçebildi

    2 takımı geçebildi
    Gol performansı olarak tarihinin en kısır dönemlerinden birini yaşayan Trabzon, Avrupa'nın önde gelen 6 ligindeki 116 takım arasında 114. sırada yer aldı. Ligde 7 haftada 3 gol atabilen Fırtına, sadece Alman ligi ekibi Hamburg (2 gol) ve 8. haftası oynanan İtalya Ligi'nde Empoli'yi (2) geçebildi.

    GOLDE SINIFTA KALDI
    Fırtına ilk 7 haftalar karşılaştırıldığında en az puan topladığı 3, en az gol attığı 4'üncü sezonu geçiriyor. Bordo-mavililer, 1974-75 ve 2002-03 sezonlarının ilk 7 haftasında 7 puan toplarken, söz konusu sezonlardaki ilk 7 maçta toplam 2'şer gol kaydetti. 1981-82'de ise 3 gol atıp 12 puan almıştı.
    1. 19 Ekim 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:59
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    2 takımı geçebildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.