2 takımı geçebildi

Gol performansı olarak tarihinin en kısır dönemlerinden birini yaşayan Trabzon, Avrupa'nın önde gelen 6 ligindeki 116 takım arasında 114. sırada yer aldı. Ligde 7 haftada 3 gol atabilen Fırtına, sadece Alman ligi ekibi Hamburg (2 gol) ve 8. haftası oynanan İtalya Ligi'nde Empoli'yi (2) geçebildi.



GOLDE SINIFTA KALDI

Fırtına ilk 7 haftalar karşılaştırıldığında en az puan topladığı 3, en az gol attığı 4'üncü sezonu geçiriyor. Bordo-mavililer, 1974-75 ve 2002-03 sezonlarının ilk 7 haftasında 7 puan toplarken, söz konusu sezonlardaki ilk 7 maçta toplam 2'şer gol kaydetti. 1981-82'de ise 3 gol atıp 12 puan almıştı.