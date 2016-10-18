Trabzonspor'da 7 maçta farklı kadro
Spor Toto Süper Lig’de ilk 7 haftada 25 kişilik takım kadrosunda 19 futbolcusuna forma veren Trabzonspor teknik direktörü Ersun Yanal, henüz ideal 11’ini oluşturamadı, birçok maça farklı 11'le çıktı.
Ligde 7 hafta geride kalırken ilk 2 hafta oynanan Kasımpaşa ve Gaziantepspor maçlarına aynı 11 ile çıkan Ersun Yanal, sonraki haftalarda 2-0 kaybedilen Osmanlıspor ve 3-0'lık Aytemiz Alanyaspor mağlubiyetlerinde sahaya farklı 11'ler sürdü. 4'üncü haftada Atiker Konyaspor karşısından 1-0'lık skorla galip ayrılan Trabzonspor, daha sonra karşılaştığı Kardemir Karbükspor maçına da aynı 11 ile çıktı ancak 4-0 mağlup olunca yeniden arayışa girdi. Ersun Yanal, golsüz beraberlikle sonuçlanan Akhisar Belediyespor maçında da hem ilk 11'de hem de 18 kişilik kadroda değişiklikler yaptı.
19 FUTBOLCU OYNADI
Ersun Yanal'ın ideal 11 arayışı devam ederken bordo mavili futbolcular forma şansı bulabilmek için mücadele ediyor. Ligde geride kalan 7 maçta 19 futbolcunun forma şansı bulduğu Trabzonspor'da 6 isim ise henüz siftah yapamadı. Esteban, Furkan, Uğur, Yusuf Yazıcı, Abdülkadir ve Ramil Shedidaev, bordo mavililerde ilk 7 haftada şans bulamayan isimler oldu. Tüm maçlarda 90 dakika süre alan kaleci Onur Recep Kıvrak ile tecrübeli savunma oyuncusu Jan Druica, takımda en çok süre alan oyuncular olarak ön plana çıktı.
7 HAFTADA 7 PUAN VE 3 GOLLE TARİHE GEÇTİ
Trabzonspor ilk 7 haftalar karşılaştırıldığında lig tarihinde en az puan topladığı 3, en az gol attığı 4'üncü sezonu geçiriyor. Bordo mavililer, 1974-75 ve 2002-03 sezonlarının ilk 7 haftasında 7 puan toplarken söz konusu sezonlardaki ilk 7 maçta toplam 2'şer gol kaydetti. 1981-82 sezonunda ilk 7 haftada 12 puan toplamasına rağmen sadece 3 gol kaydedebilen Trabzonspor, 2016-17 sezonunda ise ilk 7 haftada 7 puan toplayıp 3 de gol atabildi.
Büyük umutlarla başladığı yeni sezonda gol yollarında etkisiz kalarak en az puan topladığı ve en az gol attığı sezonlardan birini yaşayan bordo mavililer, ilk 7 haftalar baz alındığında en çok puan ve en çok gol ortalamasına 2004-05 sezonunda 19 puan ve 18 golle ulaşmıştı.
EN ÇOK KART GÖREN İKİNCİ TAKIM
Bu arada Spor Toto Süper Lig'in ilk 7 haftasında Kasımpaşa maçı hariç tüm maçlarda kart gören Trabzonspor, Kayserispor'un ardından Medipol Başakşehir ile birlikte ligde en çok kart gören takım oldu. Bordo mavililer, ilk 7 haftada 20 sarı ve 1 kırmızı kart görerek, 21 sarı ve 2 kırmızı kartlı Kayserispor'un ardından 20 sarı ve 1 kırmızı kart gören Medipol Başakşehir ile birlikte en agresif takımların arasında yer aldı. Trabzonspor'da ligin 8'inci haftasında oynanacak Galatasaray maçı öncesi Akhisar Belediyespor maçında çift sarı karttan gördüğü kırmızı kart ile Aytaç Kara cezalı duruma düşerken, 3 sarı kartı bulunan Mehmet Ekici ise sarı kart sınırında yer alıyor.
- 18 Ekim 2016, Salı
- Güncelleme: 13:18
- Topbaşı bugün
Toplam 1
Yorum
............. GS YAT SPOR MEHTER BÖLÜĞÜ ŞOVA NİHAYET BAŞLADI. İŞTE BUNUN İÇİN TEK DEVRELİK FUTBOL.. ÜÇ İLERİ İKİ GERİ BİR SAĞA BİR SOLA BİR KALECİYE GERİ PASI OYNUYOR BİZİM GS YAT SPOR MEHTER BÖLÜĞÜ. GS KONDİSYONERİNİ DEĞİŞTİRMELİ. DİNAMİT GİBİ BİR GS YARATACAK KONDİSYONER GETİRMELİ.
- Advocaat’ın yerine; İgor Tudor
Toplam 38
Yorum
kalkavan1907 Gene mi hoca :) yıllardır hoca olmadı yolladık yok futbolcuları yolladık en iyilerini aldık en iyilerini getirdik birini yollamadık kim bilir:)
- Yıldırım Advocaat’ı uyardı
Toplam 10
Yorum
Alemdar Ona 5 M. imzaparasi ver sözlesmesini feshet buna 7 M. ver yattigi yerde milyonlari öde takimin icine ettiler
Trabzonspor'da 7 maçta farklı kadro haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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