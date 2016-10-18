Trabzonspor'da 7 maçta farklı kadro

Ligde 7 hafta geride kalırken ilk 2 hafta oynanan Kasımpaşa ve Gaziantepspor maçlarına aynı 11 ile çıkan Ersun Yanal, sonraki haftalarda 2-0 kaybedilen Osmanlıspor ve 3-0'lık Aytemiz Alanyaspor mağlubiyetlerinde sahaya farklı 11'ler sürdü. 4'üncü haftada Atiker Konyaspor karşısından 1-0'lık skorla galip ayrılan Trabzonspor, daha sonra karşılaştığı Kardemir Karbükspor maçına da aynı 11 ile çıktı ancak 4-0 mağlup olunca yeniden arayışa girdi. Ersun Yanal, golsüz beraberlikle sonuçlanan Akhisar Belediyespor maçında da hem ilk 11'de hem de 18 kişilik kadroda değişiklikler yaptı.

19 FUTBOLCU OYNADI

Ersun Yanal'ın ideal 11 arayışı devam ederken bordo mavili futbolcular forma şansı bulabilmek için mücadele ediyor. Ligde geride kalan 7 maçta 19 futbolcunun forma şansı bulduğu Trabzonspor'da 6 isim ise henüz siftah yapamadı. Esteban, Furkan, Uğur, Yusuf Yazıcı, Abdülkadir ve Ramil Shedidaev, bordo mavililerde ilk 7 haftada şans bulamayan isimler oldu. Tüm maçlarda 90 dakika süre alan kaleci Onur Recep Kıvrak ile tecrübeli savunma oyuncusu Jan Druica, takımda en çok süre alan oyuncular olarak ön plana çıktı.

7 HAFTADA 7 PUAN VE 3 GOLLE TARİHE GEÇTİ

Trabzonspor ilk 7 haftalar karşılaştırıldığında lig tarihinde en az puan topladığı 3, en az gol attığı 4'üncü sezonu geçiriyor. Bordo mavililer, 1974-75 ve 2002-03 sezonlarının ilk 7 haftasında 7 puan toplarken söz konusu sezonlardaki ilk 7 maçta toplam 2'şer gol kaydetti. 1981-82 sezonunda ilk 7 haftada 12 puan toplamasına rağmen sadece 3 gol kaydedebilen Trabzonspor, 2016-17 sezonunda ise ilk 7 haftada 7 puan toplayıp 3 de gol atabildi.

Büyük umutlarla başladığı yeni sezonda gol yollarında etkisiz kalarak en az puan topladığı ve en az gol attığı sezonlardan birini yaşayan bordo mavililer, ilk 7 haftalar baz alındığında en çok puan ve en çok gol ortalamasına 2004-05 sezonunda 19 puan ve 18 golle ulaşmıştı.

EN ÇOK KART GÖREN İKİNCİ TAKIM

Bu arada Spor Toto Süper Lig'in ilk 7 haftasında Kasımpaşa maçı hariç tüm maçlarda kart gören Trabzonspor, Kayserispor'un ardından Medipol Başakşehir ile birlikte ligde en çok kart gören takım oldu. Bordo mavililer, ilk 7 haftada 20 sarı ve 1 kırmızı kart görerek, 21 sarı ve 2 kırmızı kartlı Kayserispor'un ardından 20 sarı ve 1 kırmızı kart gören Medipol Başakşehir ile birlikte en agresif takımların arasında yer aldı. Trabzonspor'da ligin 8'inci haftasında oynanacak Galatasaray maçı öncesi Akhisar Belediyespor maçında çift sarı karttan gördüğü kırmızı kart ile Aytaç Kara cezalı duruma düşerken, 3 sarı kartı bulunan Mehmet Ekici ise sarı kart sınırında yer alıyor.