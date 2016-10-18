 Trabzon'dan Dame N'Doye açıklaması – Fotomaç – 18 Ekim 2016
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    18 Ekim 2016, Salı
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    Trabzon'dan Dame N'Doye açıklaması

    Trabzon'dan Dame N'Doye açıklaması

    , Dame N'Doye'nin ücretinde indirime gitti.

    , Dame N'Doye'un yıllık maaşında 800 bin Euro indirim yapıldığını açıkladı. Yeni maaşı 1 milyon 700 bin Euro oldu.

    KAP'a yapılan açıklama şu şekilde;

    Profesyonel futbolcumuz Dame N'Doye 'un 10.08.2015 başlangıç ve 31.05.2018 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesinin ödemeler başlıklı maddesi aşağıdaki şekilde tadil edilmiştir.

    Anlaşmaya göre futbolcuya;

    2016-17 futbol sezonu için 2.500.000.-EUR yerine 1.700.000.-EUR garanti ücret

    2017-18 futbol sezonu için 2.500.000.-EUR yerine 1.700.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

    Kamuoyunun bilgisine duyurulur.
    Saygılarımızla

    1. 18 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 19:05
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