Trabzon'dan Dame N'Doye açıklaması
Trabzonspor, Dame N'Doye'nin ücretinde indirime gitti.
KAP'a yapılan açıklama şu şekilde;
Profesyonel futbolcumuz Dame N'Doye 'un 10.08.2015 başlangıç ve 31.05.2018 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesinin ödemeler başlıklı maddesi aşağıdaki şekilde tadil edilmiştir.
Anlaşmaya göre futbolcuya;
2016-17 futbol sezonu için 2.500.000.-EUR yerine 1.700.000.-EUR garanti ücret
2017-18 futbol sezonu için 2.500.000.-EUR yerine 1.700.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.
Kamuoyunun bilgisine duyurulur.
Saygılarımızla
- 18 Ekim 2016, Salı
- Güncelleme: 19:05
- İşte gruplar ve maç programı
Toplam 1
Yorum
Kar Hoca, Tosic belanız olur. Q7 de fişi çeker.
- "Her sonuç çıkabilir"
Toplam 3
Yorum
Kar Başkan, Luiz Adriano' i kaçırma 2 sene sonra 15 EURO' ya satarsın.
- Fener yetişemez
Toplam 22
Yorum
Gsoğuz Kendini takımdan sanan fb li ve bjklilere sesleniyorum küçük takımlar yendikleri büyük takımları büyük takımlar kazandıkları kupaları konuşur bu cevap size yeter boş boş konuşmayın
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