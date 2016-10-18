 Suk faulde ‘kral’ oldu – Fotomaç – 18 Ekim 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    18 Ekim 2016, Salı
    OYUN ENGLISH

    faulde ‘kral’ oldu

    Suk faulde ‘kral’ oldu

    Geride kalan 7 haftada toplam 25 faul yapan Hyun Jun , Süper Lig’in en çok faul yapan oyuncusu.

    'un sezon başında 'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Hyun Jun , golleriyle değil yaptığı faullerle zirveye çıktı. Güney Koreli forvet, geride kalan yedi haftada gol atamazken, toplam 25 faul yaptı. Hyun Jun Suk böylece ligin en çok faul yapan oyuncusu oldu. Jun Suk çok faul yapmasına rağmen sadece iki kez sarı kart görerek şaşırttı.

    HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI
    maçında da gole uzak kalan tecrübeli oyuncu, yetersiz performansıyla gözden düştü. Bordo-mavili taraftarlar, Jun Suk'un Trabzonspor'un kalibresinde olmadığını belirtirken, yöneticilerin de transfer döneminde gündemde yer alan diğer golcü adayları ile anlaşmadıklari için pişmanlık yaşadığı öğrenildi.
    1. 18 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 01:48
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Suk faulde ‘kral’ oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    FOTOMAÇ GÜNDEM
    Sitene Ekle