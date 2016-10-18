 G.Saray startı verildi – Fotomaç – 18 Ekim 2016
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    18 Ekim 2016, Salı
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    G.Saray startı verildi

    G.Saray startı verildi
    , Süper Lig'in 8. haftasında ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı. Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde dün sabah tesislerde gerçekleştirilen idmanda, Akhisar maçında forma giyen oyuncular sadece yenileme çalışması yaptı. Diğer futbolcular ise dayanıklılığa yönelik antrenmanın ardından, gol vuruşu çalıştı.
    1. 18 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 01:53
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