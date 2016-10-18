 Gol de gelecek – Fotomaç – 18 Ekim 2016
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    18 Ekim 2016, Salı
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    Gol de gelecek

    Gol de gelecek

    Ersun Yanal, Akhisar karşılaşmasında oyun olarak aşama kaydettiklerini dile getirerek, “Tek sıkıntımız gol. Bu sorunu da idmanlarda yapacağımız çalışmalarla çözeceğiz” dedi

    'da karşısında kaybedilen iki puan üzse de, sergilenen olumlu gelecek adına camiaya umut verdi. Cezası nedeniyle karşılaşmayı tribünden takip eden teknik direktör Ersun Yanal da karşılaşmanın ardından soyunma odasını giderek oyuncularını teselli etti. Tecr übeli çalıştırıcı, öğrencilerine gösterdikleri mücadele için teşekkür ederken, "Maçta genel anlamda güzel işler yaptık. Ancak malesef yine topu içeriye sokamadık. Bu sorunu da el birliğiyle çözeceğiz" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

    TEK TEK ANALİZ EDECEK
    GOL pozisyonuna girmekte sıkıntı yaşamayan Trabzonspor'un asıl sorunu fırsatların değerlendirememesi olarak dikkat çekiyor. Futbolcular, 7 haftada 41 pozisyona girmesine rağmen 3 kez fileleri bulabildi. Gol sorununu çözmek için harekete geçen Yanal'ın, Akhisar maçında girilen 20'ye yakın pozisyonu tek tek analiz ederek, hafta içinde oyuncularına CD'den izleteceği öğrenildi. Tecr übeli çalıştırıcı, maçı öncesi forvet oyuncuları ile daha fazla vakit geçirip, yaptıracağı özel çalışmalarla gol krizini çözmeye çalışacak. Ersun Yanal'ın hücum hattın da revizyona da gidebileceği ifade ediliyor.

    DESTEĞE DEVAM
    Bordo-mavili yönetim, takıma desteğe devam kararı aldı. Akhisar maçının ardından Avni Aker Stadı'nda asbaşkan Ahmet Çubukçu, başkan yardımcısı Nevzat Aydın ve bazı yöneticilerle mini bir zirve gerçekleştiren başkan Muharrem Usta, ligdeki gidişatı masaya yatırdı. Toplantıda taraftarların takıma sahip çıkması olumlu bulunurken, Galatasaray maçı öncesi teknik heyet ve oyuncuların, moral ve motivasyonunu artıracak çalışmalara devam edilmesi kararlaştırıldı.

    Yunus Emre SEL
    1. 18 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 02:05
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