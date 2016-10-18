Gol de gelecek
Ersun Yanal, Akhisar karşılaşmasında oyun olarak aşama kaydettiklerini dile getirerek, “Tek sıkıntımız gol. Bu sorunu da idmanlarda yapacağımız çalışmalarla çözeceğiz” dedi
TEK TEK ANALİZ EDECEK
GOL pozisyonuna girmekte sıkıntı yaşamayan Trabzonspor'un asıl sorunu fırsatların değerlendirememesi olarak dikkat çekiyor. Futbolcular, 7 haftada 41 pozisyona girmesine rağmen 3 kez fileleri bulabildi. Gol sorununu çözmek için harekete geçen Yanal'ın, Akhisar maçında girilen 20'ye yakın pozisyonu tek tek analiz ederek, hafta içinde oyuncularına CD'den izleteceği öğrenildi. Tecr übeli çalıştırıcı, Galatasaray maçı öncesi forvet oyuncuları ile daha fazla vakit geçirip, yaptıracağı özel çalışmalarla gol krizini çözmeye çalışacak. Ersun Yanal'ın hücum hattın da revizyona da gidebileceği ifade ediliyor.
DESTEĞE DEVAM
Bordo-mavili yönetim, takıma desteğe devam kararı aldı. Akhisar maçının ardından Avni Aker Stadı'nda asbaşkan Ahmet Çubukçu, başkan yardımcısı Nevzat Aydın ve bazı yöneticilerle mini bir zirve gerçekleştiren başkan Muharrem Usta, ligdeki gidişatı masaya yatırdı. Toplantıda taraftarların takıma sahip çıkması olumlu bulunurken, Galatasaray maçı öncesi teknik heyet ve oyuncuların, moral ve motivasyonunu artıracak çalışmalara devam edilmesi kararlaştırıldı.
Yunus Emre SEL
- 18 Ekim 2016, Salı
- Güncelleme: 02:05
- Fenerbahçe 'deja vu' yaşamak istemiyor
Toplam 15
Yorum
dogrucudavut tek dogru transfer lens. 2 tane daha onun gibi transfer olsa fb her kulvarda zorlar bu hocayla ama atif neustadter falan cacik olmaz
- Atiker Konyaspor'a Azeri hakem
Toplam 1
Yorum
layn azeri hakem lol
- Fenerbahçe'de kötü gidişat devam ediyor
Toplam 17
Yorum
HAKAN Aynen öyle Aziz yıldırım artık zarar veriyo bu kulube ama farkında değilmiş gibi hareket edip konuyu başka tarafa çekmesini biliyo ama artık yeter olmuyo işte seninle artık bırak git madem Fenerbahçeyi seviyosun gerçekten görelim bakalım gerçek sevgiyi. Advokatın yerine YILMAZ VURALI getirseydin inan daha faydalı ve beraber olurdu. Yazık yazık Fenerbahçeyi şu hale getirenlere, ama şunu sakın unutmayın bu büyük taraftar sizden öyle bir hesap sorarki, altından kalkamaz rezil olursunuz ezilirsiniz, ama Şanlı Fenerbahçem herşeye rağmen dimdik ayakta durur.
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