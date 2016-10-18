Fırtına'da hedef Cimbom!
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında 22 Ekim Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, takımın Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Ersun Yanal yönetiminde günün ikinci antrenmanını gerçekleştirdiği belirtildi.
Futbolcuların, antrenmanda ısınma hareketlerinin ardından dar alanda oyun ve taktik çalışması yaptığı kaydedildi.
- 18 Ekim 2016, Salı
- Güncelleme: 22:21
- "Gelsinler, bir tekliflerini yapsınlar"
Toplam 13
Yorum
Atillas-BJK Yıllardır fenere sinsi sinsi laf sokup , Tartışmalar başlatıp sinirlendirip tökezlettiniz...BEŞİKTAŞ BUNU YEMEZ. Başka kapıya, Cevap verilmemeli...Muslera Bruma için bizimle görüşülmei gerekir demiş, Siz değil misiniz Trabzonun yıldızlarını ayartıp Trabzon takımının içini boşaltan. Trabzonun asıl düşmanı sizdiniz..Beşiktaş suskun kalmalı
- Güneş kadroya bir tek onu almadı
Toplam 11
Yorum
Musti -Lauf ???? Harbiden Masallah Yıllan gibi oturmuş takım elbiseler . Görüntü asaleti yeter Beşiktaş'ın. İsterse 10 tane yesin .. Yinede kırk bin kere maşallah.
- Sneijder'i oynatmayacak
Toplam 4
Yorum
GSLi1905 kolay diye bir maç yok kardeş zaten. Biz trabzona saygı duyuyoruz her takımın düşüşleri olur bu sene düşütesiniz seneye düzelirsiniz
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