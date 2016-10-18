 Fırtına'da hedef Cimbom! – Fotomaç – 18 Ekim 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    18 Ekim 2016, Salı
    OYUN ENGLISH

    Fırtına'da hedef Cimbom!

    Fırtına'da hedef Cimbom!

    , Toto Süper Lig'in 8. haftasında 22 Ekim Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı maçının hazırlıklarını sürdürdü.

    Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, takımın Tesisleri'nde Ersun Yanal yönetiminde günün ikinci antrenmanını gerçekleştirdiği belirtildi.

    Futbolcuların, antrenmanda ısınma hareketlerinin ardından dar alanda oyun ve taktik çalışması yaptığı kaydedildi.

    1. 18 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 22:21
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Fırtına'da hedef Cimbom! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    FOTOMAÇ GÜNDEM
    Sitene Ekle