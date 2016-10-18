 Bu takıma acil ‘forvet’ lazım – Fotomaç – 18 Ekim 2016
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    18 Ekim 2016, Salı
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    Bu takıma acil ‘forvet’ lazım

    Bu takıma acil ‘forvet’ lazım

    maçı sonrası beraberliğe rağmen takımı alkışlayan taraftarlar, yönetimden forvet transferi istedi.

    Sosyal medyada yapılan yorumlarda, takımın önceki haftalara rağmen daha iyi sergilediğinde birleşilirken, "Devre arasında forvete mutlaka takviye yapılmalı" görüşü dile getirildi.

    ARAYIŞ BAŞLADI
    Yönetim, ara transferde forvet takviyesi için çalışmalara başladı. Scout ekibine talimat verilirken, Avrupa'nın yanı sıra Güney Amerika'da belirlenen golcü oyuncular takibe alındı. İzlenecek isimlerle ilgili aralık ayı sonunda teknik heyet ve yönetime rapor sunulacak. Devre arasında kaliteli ve tecrübeli bir forvet alınacak.
    1. 18 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 00:51
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