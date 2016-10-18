 Beğenilmeyen Cardozo arandı – Fotomaç – 18 Ekim 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    18 Ekim 2016, Salı
    OYUN ENGLISH

    Beğenilmeyen arandı

    Beğenilmeyen Cardozo arandı
    Golcü sıkıntısı yaşayan , sezon başında Olympiakos'a sattığı Oscar 'yu arar hale geldi. Bordo-mavili takımda forma giydiği iki sezonda ligde 25 gol kaydeden Paraguaylı santrfor; 2014-2015 sezonunda ilk 7 haftada 3 gol, 2015-2016 sezonunda ise aynı dönemde 2 gol atmıştı.
    1. 18 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 01:52
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Beğenilmeyen Cardozo arandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    FOTOMAÇ GÜNDEM
    Sitene Ekle