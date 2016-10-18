 Asla pes etmek yok – Fotomaç – 18 Ekim 2016
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    18 Ekim 2016, Salı
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    Asla pes etmek yok

    Asla pes etmek yok

    Sakatlanan Ogenyi , taraftara seslendi. “Bizim kanımız bordo mavi akar. Güzel günler bizi bekliyor” diyen Nijeryalı, yakında döneceğini söyledi.

    karşılaşmasının 37'nci dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan ogenyi 'nin durumu bugün netlik kazanacak. adalesinde çekme oluşan nijeryalı oyuncunun mr'ları temiz çıkarsa, maçına yetiştirilmesi için sağlık kurulu seferberlik ilan edecek. öte yandan onazi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ''çok üzücü, böyle devam edemezdi.

    TAKIM İÇİN SAVAŞACAĞIM
    Dün (önceki) gece gerçekten taraftara teşekkür ederim, ama ben takımım için sonuna kadar savaşacağım, yakında güzel ve mutlu günler bizi bekliyor'' diye konuştu. taraftarı öven nijeryalı, '' süper enerjileri var. tanrı hepinizi korusun, bizim kanımız bordo mavi akar, asla pes etmek yok. ben yakında döneceğim'' ifadelerini kullandı.
    1. 18 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 00:48
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