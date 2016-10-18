 Altyapıdan 4 galibiyet – Fotomaç – 18 Ekim 2016
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    18 Ekim 2016, Salı
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    Altyapıdan 4 galibiyet

    Altyapıdan 4 galibiyet
    FIRTINA'nın altyapı takımları, oynadıkları 5 maçtan 4'ünü kazandı. Sadece U21'ler 'a 2-1 mağlup olurken; Coca Cola Gelişim Ligi'nin 6'ıncı haftasında Çorum Belediyespor ile karşılaşan U19'lar 2-0, U17'ler 1-0, U16'lar 4-0 ve U15'ler 7-0'lık skorlarla sahadan galip ayrıldılar.
    1. 18 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 01:54
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