265 milyon liralık kredi
Trabzonspor Kulübünün, 265 milyon liralık kredi kullandığı bildirildi.
Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'nin Borsa İstanbul'a gönderdiği, Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yer alan açıklamada, "Şirketimiz, kullanmış olduğu 265 milyon lira tutarındaki kredinin yaklaşık 210 milyon liralık kısmı ile kredi borçlarını kapatmak suretiyle refinansman yoluna gitmiştir." ifadesi yer aldı.
Açıklamada, kredinin geriye kalan 55 milyon liralık kısmıyla da şirketin kısa vadeli diğer borçlarının ödemesinin yapıldığı kaydedildi.
- 18 Ekim 2016, Salı
- Güncelleme: 20:20
- "Gelsinler, bir tekliflerini yapsınlar"
Toplam 11
Yorum
yazık arkadaşın sadece yorumsal degil zihinsel eksiklikleri de var belli ki:) 30 yılda şampiyon olup horozlanırlar..
- Sarri: Beşiktaş katı bir takım
Toplam 2
Yorum
BlackEagle1453 Pepe Reina bizi iyi tanır özellikle Bobo'yu :)
- "Gelsinler, bir tekliflerini yapsınlar"
Toplam 11
Yorum
Benitez KARDEŞ çok ağlak oldunuz durun daha lig Yen'i başladı , nefesini ikinci yarıya sakla ....
265 milyon liralık kredi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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