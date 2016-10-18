265 milyon liralık kredi

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'nin Borsa İstanbul'a gönderdiği, Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yer alan açıklamada, "Şirketimiz, kullanmış olduğu 265 milyon lira tutarındaki kredinin yaklaşık 210 milyon liralık kısmı ile kredi borçlarını kapatmak suretiyle refinansman yoluna gitmiştir." ifadesi yer aldı.

Açıklamada, kredinin geriye kalan 55 milyon liralık kısmıyla da şirketin kısa vadeli diğer borçlarının ödemesinin yapıldığı kaydedildi.