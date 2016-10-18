 14 yılın en kısırı – Fotomaç – 18 Ekim 2016
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    18 Ekim 2016, Salı
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    14 yılın en kısırı

    14 yılın en kısırı

    Süper Lig’de 7 haftada 3 gol atabilen Fırtına, son 14 sezonun en kısır dönemini yaşıyor. Forvet oyuncuları; Dame N’Doye, Muhammet Demir ve Jun Suk henüz siftah bile yapamadı

    'un gol yollarında yaşadığı sıkıntı artarak devam ediyor. Ligin geride kalan 7 haftasında sadece 3 gol atabilen bordo-mavili takım, son 14 sezonun en kısır dönemini geçiriyor. En son 2002-2003 sezonunda ilk 7 haftada 2 golde kalan Fırtına, sonraki sezonlarda sadece beş kez 10 golün altına düşerken, 2004-05'in ilk 7 haftasında ise 18 golle bu periyotta rekor kırmıştı.

    BORDO-mavili ekibin forvet oyuncuları Dame N'Doye, Muhammet Demir ve Hyun Jun Suk üçlüsünden hiçbiri henüz fileleri havalandırmayı başaramadı. Karadeniz takımı, Süper Lig'de oynadığı 7 maçın 5'inde suskun kalırken, atılan üç golün 2'si Ogenyi Onazi'den, 1'i ise Yusuf Erdoğan'dan geldi.
    1. 18 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 01:51
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