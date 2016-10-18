14 yılın en kısırı
Süper Lig’de 7 haftada 3 gol atabilen Fırtına, son 14 sezonun en kısır dönemini yaşıyor. Forvet oyuncuları; Dame N’Doye, Muhammet Demir ve Jun Suk henüz siftah bile yapamadı
BORDO-mavili ekibin forvet oyuncuları Dame N'Doye, Muhammet Demir ve Hyun Jun Suk üçlüsünden hiçbiri henüz fileleri havalandırmayı başaramadı. Karadeniz takımı, Süper Lig'de oynadığı 7 maçın 5'inde suskun kalırken, atılan üç golün 2'si Ogenyi Onazi'den, 1'i ise Yusuf Erdoğan'dan geldi.
- 18 Ekim 2016, Salı
- Güncelleme: 01:51
- Fenerbahçe 'deja vu' yaşamak istemiyor
Toplam 15
Yorum
dogrucudavut tek dogru transfer lens. 2 tane daha onun gibi transfer olsa fb her kulvarda zorlar bu hocayla ama atif neustadter falan cacik olmaz
- Atiker Konyaspor'a Azeri hakem
Toplam 1
Yorum
layn azeri hakem lol
- Fenerbahçe'de kötü gidişat devam ediyor
Toplam 17
Yorum
HAKAN Aynen öyle Aziz yıldırım artık zarar veriyo bu kulube ama farkında değilmiş gibi hareket edip konuyu başka tarafa çekmesini biliyo ama artık yeter olmuyo işte seninle artık bırak git madem Fenerbahçeyi seviyosun gerçekten görelim bakalım gerçek sevgiyi. Advokatın yerine YILMAZ VURALI getirseydin inan daha faydalı ve beraber olurdu. Yazık yazık Fenerbahçeyi şu hale getirenlere, ama şunu sakın unutmayın bu büyük taraftar sizden öyle bir hesap sorarki, altından kalkamaz rezil olursunuz ezilirsiniz, ama Şanlı Fenerbahçem herşeye rağmen dimdik ayakta durur.
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