 Yanal’dan iki sürpriz – Fotomaç – 17 Ekim 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    17 Ekim 2016, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Yanal’dan iki sürpriz

    Yanal’dan iki sürpriz
    Teknik direktör Ersun Yanal, ligin ilk altı haftasında da kadroya aldığı Muhammet Demir ile yeni transfer İbanez'i 18 kişilik kadroya almayarak sürpriz yaptı. Yanal, bu oyuncuların yerine ise sakatlıktan çıkan Güray ile genç oyuncu Sheidaev'i tercih etti. İlk kez kadroya giren Sheidaev, Azerbaycan'ın Çek Cumhuriyeti ile oynadığı maçta 90 dakika oynadı.
    1. 17 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:16
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Yanal’dan iki sürpriz haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.