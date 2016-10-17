Yanal’dan iki sürpriz
Teknik direktör Ersun Yanal, ligin ilk altı haftasında da kadroya aldığı Muhammet Demir ile yeni transfer İbanez'i 18 kişilik kadroya almayarak sürpriz yaptı. Yanal, bu oyuncuların yerine ise sakatlıktan çıkan Güray ile genç oyuncu Sheidaev'i tercih etti. İlk kez kadroya giren Sheidaev, Azerbaycan'ın Çek Cumhuriyeti ile oynadığı maçta 90 dakika oynadı.
- 17 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 01:16
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- FB TV'de tepki çeken yorum
Toplam 27
Yorum
f5liiii alanya sizi iyi isitmistir....
- Aboubakar çıldırttı
Toplam 13
Yorum
CHAMPİONSHİP böle tranferler yapılana kadar scoutlar CHAMPİONSHİP gibi ligde neden adam takip etmezler ? ciddi manada cok kaliteli ve genç forvetler var
- FB TV'de tepki çeken yorum
Toplam 27
Yorum
Burak Özer sen aziz den kaç para aldın veya ne çıkarın var merak ettim...
Yanal’dan iki sürpriz haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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