Yanal’dan iki sürpriz

Teknik direktör Ersun Yanal, ligin ilk altı haftasında da kadroya aldığı Muhammet Demir ile yeni transfer İbanez'i 18 kişilik kadroya almayarak sürpriz yaptı. Yanal, bu oyuncuların yerine ise sakatlıktan çıkan Güray ile genç oyuncu Sheidaev'i tercih etti. İlk kez kadroya giren Sheidaev, Azerbaycan'ın Çek Cumhuriyeti ile oynadığı maçta 90 dakika oynadı.