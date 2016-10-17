Trabzon'da umut var
Bordo-mavili takım dün Akhisar kalesini ablukaya aldı, 27 şut çekti, tribünleri ayağa kaldırdı ama golü atamadı.
Süper Lig'in ilk altı haftasında 4 mağlubiyet, 2 galibiyet alan Trabzonspor, konuk ettiği Akhisar Bld ile de berabere kaldı: 0-0. Konuk ekibin aldığı puanda bir dönem Trabzonspor'da da forma giyen kalecisi Fatih Öztürk'ün yaptığı kurtarışlar önemli rol oynadı. Karşılaşmanın ilk yarısında rakibine oranla daha istekli gözükmesine rağmen girdiği pozisyonları golle sonuçlandıramayan Trabzonspor, ikinci yarıda ise tam anlamıyla Akhisar'ı sahadan silse de kaleci Fatih'i geçemedi. 30 yaşındaki kaleci tam 10 net pozisyonu önleyerek inanılmazı başardı. Trabzonspor Süper Lig'de Akhisar ile oynadığı 9 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik, 4 yenilgi aldı ve 18 puan bıraktı. İki takım arasında toplamda oynanan 12 resmi maçta 5 kez Akhisar, 3 kez Trabzonspor kazandı ve 4 maç berabere bitti. Trabzonspor 0-0 biten Akhisar maçında toplam 27 şut çekti. Fırtına ilk yarıda 10 şut çekip kaleyi bulamazken, ikinci yarıda 11 tanesi isabetli toplam 17 şut çekti ancak gol bulamadı.
7 ESKİ BORDO-MAVİLİ
Bu arada ligde son beş maçı gol atamadan bitiren Akhisar'da daha önce Trabzonspor forması giymiş 7 oyuncu yer alıyor. Fatih Öztürk, Alper Uludağ, Kadir Keleş ve Caner Osmanpaşa, orta saha oyuncuları Özer Hurmacı, Abdulkadir Özdemir ve Soner Aydoğdu eski Trabzonsporlu.
AYTAÇ KARA KIZARDI
TrabzonsporLU Aytaç Kara dün 78. dakikada kırmızı kart gördü. 33'te sarı kart gören olan 23 yaşındaki ön libero, 78'de rakibine yaptığı hareket sonrası ikinci sarıdan kırmızı ile atıldı. Aytaç, G.Saray derbisinde yok.
SUK'UN UĞUR DENEMESİ
Bordo-mavililerin Porto'dan kiraladığı forvet Suk, gol atamama şanssızlığını kırmak için dün uğur denedi. Herkesten önce sahaya çıkan Güney Koreli, bütün sahaya gezdi ve dua etti ama yine gol atamadı.
7 ESKİ BORDO-MAVİLİ
Bu arada ligde son beş maçı gol atamadan bitiren Akhisar'da daha önce Trabzonspor forması giymiş 7 oyuncu yer alıyor. Fatih Öztürk, Alper Uludağ, Kadir Keleş ve Caner Osmanpaşa, orta saha oyuncuları Özer Hurmacı, Abdulkadir Özdemir ve Soner Aydoğdu eski Trabzonsporlu.
AYTAÇ KARA KIZARDI
TrabzonsporLU Aytaç Kara dün 78. dakikada kırmızı kart gördü. 33'te sarı kart gören olan 23 yaşındaki ön libero, 78'de rakibine yaptığı hareket sonrası ikinci sarıdan kırmızı ile atıldı. Aytaç, G.Saray derbisinde yok.
SUK'UN UĞUR DENEMESİ
Bordo-mavililerin Porto'dan kiraladığı forvet Suk, gol atamama şanssızlığını kırmak için dün uğur denedi. Herkesten önce sahaya çıkan Güney Koreli, bütün sahaya gezdi ve dua etti ama yine gol atamadı.
- 17 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 01:16
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- FB TV'de tepki çeken yorum
Toplam 27
Yorum
f5liiii alanya sizi iyi isitmistir....
- Aboubakar çıldırttı
Toplam 13
Yorum
CHAMPİONSHİP böle tranferler yapılana kadar scoutlar CHAMPİONSHİP gibi ligde neden adam takip etmezler ? ciddi manada cok kaliteli ve genç forvetler var
- FB TV'de tepki çeken yorum
Toplam 27
Yorum
Burak Özer sen aziz den kaç para aldın veya ne çıkarın var merak ettim...
Trabzon'da umut var haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.