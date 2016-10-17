 Topu içeri atmamız gerekiyor – Fotomaç – 17 Ekim 2016
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    17 Ekim 2016, Pazartesi
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    Topu içeri atmamız gerekiyor

    Topu içeri atmamız gerekiyor
    Fırtına'nın stoperi Uğur Demirok, "İnanılmaz pozisyonlar kaçırdık" dedi. Uğur, "Bu kadar pozisyon nasıl kaçar. Top nasıl girmez. Fatih de iyi oynadı. Çok iyi oynadık. Son vuruşlarda biraz daha becerimizi geliştirmemiz gerek. Topu kaleye sokmalıyız" diye konuştu.
    1. 17 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:30
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