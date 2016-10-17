Topu içeri atmamız gerekiyor

Fırtına'nın stoperi Uğur Demirok, "İnanılmaz pozisyonlar kaçırdık" dedi. Uğur, "Bu kadar pozisyon nasıl kaçar. Top nasıl girmez. Fatih de iyi oynadı. Çok iyi oynadık. Son vuruşlarda biraz daha becerimizi geliştirmemiz gerek. Topu kaleye sokmalıyız" diye konuştu.