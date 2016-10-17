 Taraftarına kavuştu – Fotomaç – 17 Ekim 2016
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    17 Ekim 2016, Pazartesi
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    Taraftarına kavuştu

    Taraftarına kavuştu

    Fırtına, 5 maç sonra tribün desteğine kavuştu. 10 bin taraftar, takımı meşalelerle karşıladı. Beraberliğe rağmen maçtan sonra takım alkışlandı.

    Geçen sezon derbisinde yaşanan olaylar nedeniyle aldığı 4 maç kendi sahasında seyircisiz oynama ve 1 maç da tribün cezasını tamamlayan , 5 maç aradan sonra taraftar desteğine kavuştu. Hüseyin Avni Aker Stadı'nı dolduran yaklaşık 10 bini aşkın seyirci, karşısında takımlarına büyük destek verdi. Bordo-mavililer, ligde alınan kötü sonuçlara rağmen mücadeleye ilgi gösterirken, maç öncesi takımlarını protokol tribünü önünde meşalelerle karşılayarak tezahüratlarla destek verdi.

    AKHİSAR'I DA YALNIZ BIRAKMADILAR
    Az sayıdaki Akhisar Belediyespor taraftarı da Ege ekibini yalnız bırakmadı. Trabzonsporlu taraftarlar, özlenen galibiyet gelmese de maç sonunda futbolcuları tribünlere çağırdı ve alkışlayarak moral verdi.

    61 ENGELLİ DE İZLEDİ
    Trabzonspor Kulübü'nün yaptığı organizasyon kapsamında 'nin değişik illerinden Trabzon'a gelen toplam 61 engelli taraftar da Akhisar maçını Avni Aker'de takip etti. Yönetim, engelli taraftarlara sabah kahvaltısı verip, çeşitli hediyeler sundu.
    1. 17 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:14
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