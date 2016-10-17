Taraftarına kavuştu
Fırtına, 5 maç sonra tribün desteğine kavuştu. 10 bin taraftar, takımı meşalelerle karşıladı. Beraberliğe rağmen maçtan sonra takım alkışlandı.
Geçen sezon Fenerbahçe derbisinde yaşanan olaylar nedeniyle aldığı 4 maç kendi sahasında seyircisiz oynama ve 1 maç da tribün cezasını tamamlayan Trabzonspor, 5 maç aradan sonra taraftar desteğine kavuştu. Hüseyin Avni Aker Stadı'nı dolduran yaklaşık 10 bini aşkın seyirci, Akhisar Belediyespor karşısında takımlarına büyük destek verdi. Bordo-mavililer, ligde alınan kötü sonuçlara rağmen mücadeleye ilgi gösterirken, maç öncesi takımlarını protokol tribünü önünde meşalelerle karşılayarak tezahüratlarla destek verdi.
AKHİSAR'I DA YALNIZ BIRAKMADILAR
Az sayıdaki Akhisar Belediyespor taraftarı da Ege ekibini yalnız bırakmadı. Trabzonsporlu taraftarlar, özlenen galibiyet gelmese de maç sonunda futbolcuları tribünlere çağırdı ve alkışlayarak moral verdi.
61 ENGELLİ DE İZLEDİ
Trabzonspor Kulübü'nün yaptığı organizasyon kapsamında Türkiye'nin değişik illerinden Trabzon'a gelen toplam 61 engelli taraftar da Akhisar maçını Avni Aker'de takip etti. Yönetim, engelli taraftarlara sabah kahvaltısı verip, çeşitli hediyeler sundu.
AKHİSAR'I DA YALNIZ BIRAKMADILAR
Az sayıdaki Akhisar Belediyespor taraftarı da Ege ekibini yalnız bırakmadı. Trabzonsporlu taraftarlar, özlenen galibiyet gelmese de maç sonunda futbolcuları tribünlere çağırdı ve alkışlayarak moral verdi.
61 ENGELLİ DE İZLEDİ
Trabzonspor Kulübü'nün yaptığı organizasyon kapsamında Türkiye'nin değişik illerinden Trabzon'a gelen toplam 61 engelli taraftar da Akhisar maçını Avni Aker'de takip etti. Yönetim, engelli taraftarlara sabah kahvaltısı verip, çeşitli hediyeler sundu.
- 17 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 23:14
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- FB TV'de tepki çeken yorum
Toplam 27
Yorum
f5liiii alanya sizi iyi isitmistir....
- Aboubakar çıldırttı
Toplam 13
Yorum
CHAMPİONSHİP böle tranferler yapılana kadar scoutlar CHAMPİONSHİP gibi ligde neden adam takip etmezler ? ciddi manada cok kaliteli ve genç forvetler var
- FB TV'de tepki çeken yorum
Toplam 27
Yorum
Burak Özer sen aziz den kaç para aldın veya ne çıkarın var merak ettim...
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