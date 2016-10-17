Onazi'nin sağlık durumu belli oldu
Trabzonspor'un Spor Toto Süper Lig'de dün Akhisar Belediyespor ile oynadığı karşılaşmanın ilk yarısında sakatlanan Nijeryalı oyuncu Ogenyi Onazi'nin Galatasaray maçı öncesi saha antrenmanlarına başlamasının beklendiği bildirildi.
Kulüp basın sözcüsü Asım Örem, yaptığı açıklamada, bordo-mavili futbolcunun bugün MR'ının çekildiğini belirterek, "MR incelemesi sonucunda baldırında kas spazmı tespit edildi, herhangi bir yırtık veya kanama yok. Kulüp doktorumuz Ufuk Şentürk kontrolünde tedavisine başlandı. Hafta içi saha çalışmalarına başlaması bekleniyor." dedi.
Bordo-mavili futbolcunun, antrenmanlardaki durumuna göre Galatasaray maçında forma giyip giymeyeceğinin belli olacağı öğrenildi.
- 17 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 19:27
- Bobo-Holosko coştu bi kere
Toplam 2
Yorum
isminiz Çok dogru
- Fenerbahçe 'deja vu' yaşamak istemiyor
Toplam 7
Yorum
BİR BİLEN AYKUT GELECEKMİŞ BU AYKUT DEĞİLMİYDİ KORKAK FUTBOL OYNATAN EN İYİ DÖNEMİNDE STOCHU KAPTAN ALEX İ EMRE BELEZOĞLUYU YİYEN TAKIMDA HER FUTBOLCUNUN NEFRET ETTİĞİ ADAM BASİRETSİZ KENDİNİ BEĞENMİŞ HEYECANI OLMAYAN SAHA KENARINDA BUZ GİBİ MAÇ İZLEYEN AYKUT GELİRSE DEMEKKİ FENERBAHÇE GERÇEKTEN ARTIK ÇAREZİZDİR VE BİZ DAHA ÇOK KAHROLUCAZ..
- Bu sene hangi takım şampiyon olur?
Toplam 60
Yorum
Serhad Akgün Beşiktaş şampiyon olacak hemde açık ara 24 hafta da şampiyonluk ilah eder. Forvet lazımdeğil Beşiktaş oyununu oynamıyor ve o yüzden goller gelmiyor az kaldı bir iki haftaya kimse duramaz Beşiktaşın karşısında.Beşiktaş ım
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