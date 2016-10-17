 Onazi'nin sağlık durumu belli oldu – Fotomaç – 17 Ekim 2016
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    17 Ekim 2016, Pazartesi
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    Onazi'nin sağlık durumu belli oldu

    Onazi'nin sağlık durumu belli oldu

    'un Toto Süper Lig'de dün ile oynadığı karşılaşmanın ilk yarısında sakatlanan Nijeryalı oyuncu Ogenyi Onazi'nin maçı öncesi saha antrenmanlarına başlamasının beklendiği bildirildi.

    Kulüp basın sözcüsü Asım Örem, yaptığı açıklamada, bordo-mavili futbolcunun bugün MR'ının çekildiğini belirterek, "MR incelemesi sonucunda baldırında kas spazmı tespit edildi, herhangi bir yırtık veya kanama yok. Kulüp doktorumuz Ufuk Şentürk kontrolünde tedavisine başlandı. Hafta içi saha çalışmalarına başlaması bekleniyor." dedi.

    Bordo-mavili futbolcunun, antrenmanlardaki durumuna göre maçında forma giyip giymeyeceğinin belli olacağı öğrenildi.

    1. 17 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 19:27
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