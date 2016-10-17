Onazi'nin sağlık durumu belli oldu

Kulüp basın sözcüsü Asım Örem, yaptığı açıklamada, bordo-mavili futbolcunun bugün MR'ının çekildiğini belirterek, "MR incelemesi sonucunda baldırında kas spazmı tespit edildi, herhangi bir yırtık veya kanama yok. Kulüp doktorumuz Ufuk Şentürk kontrolünde tedavisine başlandı. Hafta içi saha çalışmalarına başlaması bekleniyor." dedi.

Bordo-mavili futbolcunun, antrenmanlardaki durumuna göre Galatasaray maçında forma giyip giymeyeceğinin belli olacağı öğrenildi.