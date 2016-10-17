Onazi şoku

Trabzonspor, Akhisar Belediyespor karşısında 2 puanın yanı sıra Ogenyi Onazi'yi de kaybetti.

İki hafta aradan sonra ilk onbirde şans bulan Nijeryalı oyuncu, karşılaşmanın 37. dakikasında maça devam edemeyeceğini belirterek, yedek kulübesinden kendisini değiştirmesini istedi. Yerini Okay'a bırakan Onazi'nin arka adalesinde çekme olduğu bildirildi. Onazi'nin sakatlığının ciddiyeti bugün yapılacak olan kontrollerden sonra ortaya çıkacak.