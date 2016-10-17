 Onazi şoku – Fotomaç – 17 Ekim 2016
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    17 Ekim 2016, Pazartesi
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    Onazi şoku

    Onazi şoku

    , karşısında 2 puanın yanı sıra Ogenyi Onazi'yi de kaybetti.

    İki hafta aradan sonra ilk onbirde şans bulan Nijeryalı oyuncu, karşılaşmanın 37. dakikasında maça devam edemeyeceğini belirterek, yedek kulübesinden kendisini değiştirmesini istedi. Yerini Okay'a bırakan Onazi'nin arka adalesinde çekme olduğu bildirildi. Onazi'nin sakatlığının ciddiyeti bugün yapılacak olan kontrollerden sonra ortaya çıkacak.
    1. 17 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:48
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