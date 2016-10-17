Onazi şoku
Trabzonspor, Akhisar Belediyespor karşısında 2 puanın yanı sıra Ogenyi Onazi'yi de kaybetti.
İki hafta aradan sonra ilk onbirde şans bulan Nijeryalı oyuncu, karşılaşmanın 37. dakikasında maça devam edemeyeceğini belirterek, yedek kulübesinden kendisini değiştirmesini istedi. Yerini Okay'a bırakan Onazi'nin arka adalesinde çekme olduğu bildirildi. Onazi'nin sakatlığının ciddiyeti bugün yapılacak olan kontrollerden sonra ortaya çıkacak.
- 17 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 01:48
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- FB TV'de tepki çeken yorum
Toplam 27
Yorum
f5liiii alanya sizi iyi isitmistir....
- Aboubakar çıldırttı
Toplam 13
Yorum
CHAMPİONSHİP böle tranferler yapılana kadar scoutlar CHAMPİONSHİP gibi ligde neden adam takip etmezler ? ciddi manada cok kaliteli ve genç forvetler var
- FB TV'de tepki çeken yorum
Toplam 27
Yorum
Burak Özer sen aziz den kaç para aldın veya ne çıkarın var merak ettim...
Onazi şoku haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.