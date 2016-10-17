 Hep aynı senaryo – Fotomaç – 17 Ekim 2016
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HEPSİ
    17 Ekim 2016, Pazartesi
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    Hep aynı senaryo

    Hep aynı senaryo
    Bordo-mavili yıldız Mehmet Ekici, gol atamamaktan yakındı. 26 yaşındaki orta saha, "Girdiğimiz gol pozisyonlarını değerlendiremedik. Haftalardır aynı senaryoyu yaşıyoruz. Bayağı gol pozisyonuna giriyoruz. Böyle oynarsak inşallah 3 puanları alırız. Önemli olan 'un kazanması. Hep beraber elimizi taşın altına koyup bu durumdan çıkmamız gerek" ifadesini kullandı.
    1. 17 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:43
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