Hep aynı senaryo
Bordo-mavili yıldız Mehmet Ekici, gol atamamaktan yakındı. 26 yaşındaki orta saha, "Girdiğimiz gol pozisyonlarını değerlendiremedik. Haftalardır aynı senaryoyu yaşıyoruz. Bayağı gol pozisyonuna giriyoruz. Böyle oynarsak inşallah 3 puanları alırız. Önemli olan Trabzonspor'un kazanması. Hep beraber elimizi taşın altına koyup bu durumdan çıkmamız gerek" ifadesini kullandı.
- 17 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 01:43
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- FB TV'de tepki çeken yorum
Toplam 27
Yorum
f5liiii alanya sizi iyi isitmistir....
- Aboubakar çıldırttı
Toplam 13
Yorum
CHAMPİONSHİP böle tranferler yapılana kadar scoutlar CHAMPİONSHİP gibi ligde neden adam takip etmezler ? ciddi manada cok kaliteli ve genç forvetler var
- FB TV'de tepki çeken yorum
Toplam 27
Yorum
Burak Özer sen aziz den kaç para aldın veya ne çıkarın var merak ettim...
Hep aynı senaryo haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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