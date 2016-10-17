Fırtına derbiye odaklandı
Spor Toto Süper Lig’in 8’inci haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bugün saat 11.00’de yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklara başladı.
Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanda Akhisar Belediyespor maçında forma giyen oyuncular rejenerasyon, diğerleri ise dayanıklılık ve gol vuruşu çalışması yaptı. Akhisar Belediyespor karşılaşmasında sakatlanan Ogenyi Onazi, çalışmalarda yer almadı.
- 17 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 14:15
- Advocaat rest çekti
Toplam 24
Yorum
/*/ volkan demirelde ısrar edersen sonun bu olur hoca.
- Zirveden çıkan karar operasyon
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Yorum
er ryan volkan demirel takımın apoletli paşası..garibanları ezin siz..
- Beşiktaş, İtalya yolcusu
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Yorum
Ertan Beşiktaşımıza bu maçta ve diğer maçlarda başarılar diliyorum Herkese saygılarımı sunuyorum.
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