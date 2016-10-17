Fırtına derbiye odaklandı

Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanda Akhisar Belediyespor maçında forma giyen oyuncular rejenerasyon, diğerleri ise dayanıklılık ve gol vuruşu çalışması yaptı. Akhisar Belediyespor karşılaşmasında sakatlanan Ogenyi Onazi, çalışmalarda yer almadı.