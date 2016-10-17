 Fırtına derbiye odaklandı – Fotomaç – 17 Ekim 2016
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    17 Ekim 2016, Pazartesi
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    Fırtına derbiye odaklandı

    Fırtına derbiye odaklandı

    Toto Süper Lig’in 8’inci haftasında deplasmanda ile karşılaşacak olan , bugün saat 11.00’de yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklara başladı.

    Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde Tesisleri'nde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanda maçında forma giyen oyuncular rejenerasyon, diğerleri ise dayanıklılık ve gol vuruşu çalışması yaptı. Akhisar Belediyespor karşılaşmasında sakatlanan Ogenyi Onazi, çalışmalarda yer almadı.

    1. 17 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 14:15
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