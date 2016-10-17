Fatih 1461
1461 Trabzon’da parlayan ve Trabzonspor’da da oynayan Akhisar kalecisi Fatih Öztürk, inanılmaz kurtarışlarıyla eski takımını tek başına durdurdu.
Fatih Öztürk, tam 10 net gol pozisyonunda mucizevi kurtarışlar yaparak eski takımı Trabzonspor'a gol şansı tanımadı. Bordo-mavililer, 78'de Aytaç Kara'nın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Karadeniz ekibi, 16 dakika bir kişi eksik oynamasına rağmen etkili ve hırslı futboluyla dikkat çekti.
FATİH DUVARI
2013-15 arası bordo-mavili takımda görev yaptıktan sonra Akhisar Belediyespor'a giden Fatih Öztürk, yaptığı 10 kurtarışla Fırtına'ya galibiyet izni vermedi.
?Trabzonspor, sahasında Akhisar Belediyespor ile golsüz berabere kalırken, bunda en büyük etken şüphesiz konuk ekibin kalecisi Fatih Öztürk'tü... Ege ekibinin file bekçisi, 90 dakika içinde tam 10 kritik kurtarış yaparak bordo-mavili takıma 3 puan izni vermedi. 29 yaşındaki kaleci, özellikle ikinci yarının başında Okay Yokuşlu'nun yaptığı aşırtma vuruşta geriye doğru adım atarak topu mükemmel bir refleksle kornere tokatlamayı başardı. Maçtan sonra görüşlerini dile getiren Fatih, özel bir motivasyonu olmadığını ifaderek şöyle konuştu:
HEDEFİ MİLLİ TAKIM
Her maça böyle çıkmaya çalışıyorum. Sezon başından beri belli bir performansa ulaştım. Üstüne koymaya çalışıyorum. Tabi bugün biraz kaleci şansı mı diyelim, yılların tecrübesi mi takımıma faydalı olmaya çalıştım. Umarım gelecek hafta bu kadar pozisyon kurtarmak zorunda kalmam." Fatih Öztürk, her futbolcu gibi milli takımda oynamayı istediğini, bu konudaki kararı hocalırının vereceğini sözlerine ekledi.
2 SEZON OYNADI
Fatih Öztürk, 2013'te pilot takım 1461 Trabzon'dan Trabzonspor A Takımı'nın kadrosuna dahil edilmişti. Tecrübeli kaleci, iki sezon görev yaptığı bordo-mavili takımda toplam 17 maça çıkarken, kalesinde 25 gol gördü.
Fatih Öztürk, kendisini en çok zorlayan pozisyonun Okay'ın aşırtma vuruşu olduğunu belirtirken, "Seyirciye keyifli anlar yaşattıysak ne mutlu bize" diye konuştu.
- 17 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 02:06
- FB TV'de tepki çeken yorum
Toplam 27
Yorum
f5liiii alanya sizi iyi isitmistir....
- Aboubakar çıldırttı
Toplam 13
Yorum
CHAMPİONSHİP böle tranferler yapılana kadar scoutlar CHAMPİONSHİP gibi ligde neden adam takip etmezler ? ciddi manada cok kaliteli ve genç forvetler var
- FB TV'de tepki çeken yorum
Toplam 27
Yorum
Burak Özer sen aziz den kaç para aldın veya ne çıkarın var merak ettim...
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