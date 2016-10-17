 Ersun Yanal’ın cezası sona erdi – Fotomaç – 17 Ekim 2016
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    17 Ekim 2016, Pazartesi
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    Ersun Yanal’ın cezası sona erdi

    Ersun Yanal’ın cezası sona erdi
    'un Atiker Konyaspor ile oynadığı maçta hakemin tribüne yolladığı teknik direktör Ersun Yanal, 2 maçlık cezası nedeniyle 'un ardından karşılaşmasını da tribünden izledi. Yanal oyunculara taktiği maçtan öncesi tesislerde verdi. Tecrübeli hoca, haftaya derbisinde takımının başında olacak.
    1. 17 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:18
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