Çizgiyi geçemedik

Yardımcı antrenör Kazak: Maçın başından sonuna kadar çok iyi mücadele ettik. Ama şanssızlık sonucu gol atamadık.

Teknik direktör Ersun Yanal'ın cezası olması nedeniyle takımının başına sahaya çıkan Kazak, yüksek tempolu bir maç oynadıklarını belirterek, "10 kişi kaldıktan sonra dahi futbolcularımız çok ciddi bir mücadele ortaya koydular. 90 dakika çok iyiydik. Pozisyonlarımız vardı. Yapmamız gereken sadece topu çizgiden geçirmekti ama onu başaramadık" dedi. Bir talihsizlik olduğunu düşündüğünü ifade eden Kazak, "Ciddi istatistikler var ama olmadı. İnşallah bir sonraki maçta kazanacağız" diye konuştu. Kazak, önlerinde G.Saray, Rize ve Beşiktaş ile zorlu maçların bulunduğu yönündeki soru üzerine, "Bakıldığında her maç zor. Artık gol atıp, iyi sonuçlar almaya çalışacağız" ifadesini kullandı.







Yunus Emre SEL