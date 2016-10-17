Çizgiyi geçemedik
Yardımcı antrenör Kazak: Maçın başından sonuna kadar çok iyi mücadele ettik. Ama şanssızlık sonucu gol atamadık.
Teknik direktör Ersun Yanal'ın cezası olması nedeniyle takımının başına sahaya çıkan Kazak, yüksek tempolu bir maç oynadıklarını belirterek, "10 kişi kaldıktan sonra dahi futbolcularımız çok ciddi bir mücadele ortaya koydular. 90 dakika çok iyiydik. Pozisyonlarımız vardı. Yapmamız gereken sadece topu çizgiden geçirmekti ama onu başaramadık" dedi. Bir talihsizlik olduğunu düşündüğünü ifade eden Kazak, "Ciddi istatistikler var ama olmadı. İnşallah bir sonraki maçta kazanacağız" diye konuştu. Kazak, önlerinde G.Saray, Rize ve Beşiktaş ile zorlu maçların bulunduğu yönündeki soru üzerine, "Bakıldığında her maç zor. Artık gol atıp, iyi sonuçlar almaya çalışacağız" ifadesini kullandı.
Yunus Emre SEL
Yunus Emre SEL
- 17 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 01:15
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- FB TV'de tepki çeken yorum
Toplam 27
Yorum
f5liiii alanya sizi iyi isitmistir....
- Aboubakar çıldırttı
Toplam 13
Yorum
CHAMPİONSHİP böle tranferler yapılana kadar scoutlar CHAMPİONSHİP gibi ligde neden adam takip etmezler ? ciddi manada cok kaliteli ve genç forvetler var
- FB TV'de tepki çeken yorum
Toplam 27
Yorum
Burak Özer sen aziz den kaç para aldın veya ne çıkarın var merak ettim...
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