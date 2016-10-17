Beklenen revizyon
Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Akhisar maçında kadroda revizyon yaptı. Tecrübeli hoca son iki haftadır yedek oturttuğu Onazi ve Castillo'yu 11'de görevlendirirken, orta sahada ise Okay'ın yerine Aytaç'ı oynattı. 3-0 kaybedilen Karabük maçında forma giyen Muhammet Demir, Mustafa Yumlu ve Okay'ın yerine Uğur, Onazi ve Castillo görev yaptı.
- 17 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 01:30
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- FB TV'de tepki çeken yorum
Toplam 27
Yorum
f5liiii alanya sizi iyi isitmistir....
- Aboubakar çıldırttı
Toplam 13
Yorum
CHAMPİONSHİP böle tranferler yapılana kadar scoutlar CHAMPİONSHİP gibi ligde neden adam takip etmezler ? ciddi manada cok kaliteli ve genç forvetler var
- FB TV'de tepki çeken yorum
Toplam 27
Yorum
Burak Özer sen aziz den kaç para aldın veya ne çıkarın var merak ettim...
Beklenen revizyon haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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