 Beklenen revizyon – Fotomaç – 17 Ekim 2016
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    17 Ekim 2016, Pazartesi
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    Beklenen revizyon

    Beklenen revizyon
    Teknik Direktörü Ersun Yanal, Akhisar maçında kadroda revizyon yaptı. Tecrübeli hoca son iki haftadır yedek oturttuğu Onazi ve Castillo'yu 11'de görevlendirirken, orta sahada ise Okay'ın yerine Aytaç'ı oynattı. 3-0 kaybedilen Karabük maçında forma giyen Muhammet Demir, Mustafa Yumlu ve Okay'ın yerine Uğur, Onazi ve Castillo görev yaptı.
    1. 17 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:30
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