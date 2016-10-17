Avni Aker’in zemini düzeldi

Ligin ilk haftalarında bozuk görüntüsüyle dikkat çeken Hüseyin Avni Aker Stadı'nın zemini, yapılan çalışmalar sonucu düzeldi. Milli maç arasında uygulanan kapsül tedavisi, çim ekimi, kum serme ve çimlerin sararmasını önleyici çalışmalar ile hazır hale getirilen zemin, Akhisar Belediye maçında beğenildi.