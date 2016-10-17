 Avni Aker’in zemini düzeldi – Fotomaç – 17 Ekim 2016
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    17 Ekim 2016, Pazartesi
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    Avni Aker’in zemini düzeldi

    Avni Aker’in zemini düzeldi
    Ligin ilk haftalarında bozuk görüntüsüyle dikkat çeken Hüseyin Avni Aker Stadı'nın zemini, yapılan çalışmalar sonucu düzeldi. Milli maç arasında uygulanan kapsül tedavisi, çim ekimi, kum serme ve çimlerin sararmasını önleyici çalışmalar ile hazır hale getirilen zemin, Akhisar Belediye maçında beğenildi.
    1. 17 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:19
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