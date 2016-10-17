Avni Aker’in zemini düzeldi
Ligin ilk haftalarında bozuk görüntüsüyle dikkat çeken Hüseyin Avni Aker Stadı'nın zemini, yapılan çalışmalar sonucu düzeldi. Milli maç arasında uygulanan kapsül tedavisi, çim ekimi, kum serme ve çimlerin sararmasını önleyici çalışmalar ile hazır hale getirilen zemin, Akhisar Belediye maçında beğenildi.
- 17 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 23:19
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- FB TV'de tepki çeken yorum
Toplam 27
Yorum
f5liiii alanya sizi iyi isitmistir....
- Aboubakar çıldırttı
Toplam 13
Yorum
CHAMPİONSHİP böle tranferler yapılana kadar scoutlar CHAMPİONSHİP gibi ligde neden adam takip etmezler ? ciddi manada cok kaliteli ve genç forvetler var
- FB TV'de tepki çeken yorum
Toplam 27
Yorum
Burak Özer sen aziz den kaç para aldın veya ne çıkarın var merak ettim...
Avni Aker’in zemini düzeldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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