Trabzonspor’dan anlamlı organizasyon

Karşılaşma öncesi bordo-mavili kulüp, bir otelde engelli taraftarlara ve ailelerine sabah kahvaltısı verdi. Kahvaltıda, Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Ahmet Çubukçu, Başkan Yardımcısı Nevzat Aydın, Yönetim Kurulu Üyesi ve Akyazı Spor Kompleksi Koordinatörü Gökhan Saral, hazır bulundu.

Saral, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bu akşam sahalarında Akhisar Belediyespor ile çok önemli bir karşılaşmaya çıkacaklarını belirterek, "Ülkemizin dört bir tarafında bulunan bordo-mavili renklere aşık engelli kardeşlerimizle bir araya geldik. Temiz, şikesiz, engelsiz bir futbol için bir aradayız" dedi.

Engelli, engelsiz ayırımını kaldırmak istediklerini ifade eden Saral, "Başkanımızın çizdiği sosyal projelerin başlangıcı. Bundan sonra da Akyazı Spor Kompleksi'nin açılışında 81 ilimizden 81 şehit yakınını ağırlayacağız. Bugün kardeşlerimizle, aileleriyle birlikte olduk. Çok duygulandık. Yaptığımız organizasyonun büyüklüğünün daha çok farkına vardık. Bu bize büyük mutluluk verdi. İnşallah takımımızın yaşadığı bu şanssızlığı birlikte kırarız, bize uğurlu gelirler. Büyük camiaları yakışan sosyal projelere daha ağırlık vererek, bu konuda öncü olmak istiyoruz" ifadesini kullandı.

Bundan sonra da engelli taraftarlar ile bağlarını koparmayacaklarını belirten Saral, onlara her zaman destek vereceklerini belirtti.

Saral, kendi sponsorluğunda gerçekleştirilen organizasyonun Trabzonspor'un uhdesinde olduğunu da ifade ederek, "Kişilerin bir önemi yok. Önemli olan hep beraber burada beraber olmak. Buradan güzel bir ses vermek" diye konuştu.

İstanbul'dan gelen engelli taraftar Tuğrul Şahin de, "Başkanın özel davetiyle geldik. Çok teşekkür ediyoruz. Trabzonspor yenildiği zaman üzülüyorum. İnşallah şanssızlığını bizlerle kırar" dedi.

Organizasyonda Trabzonspor yöneticileri, engelli taraftarlara forma ve kaşkol hediye etti.