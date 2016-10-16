 Trabzonspor sakatlıklardan şikayetçi – Fotomaç – 16 Ekim 2016
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    16 Ekim 2016, Pazar
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    sakatlıklardan şikayetçi

    Trabzonspor sakatlıklardan şikayetçi

    Toto Süper Lig’in 7’inci haftasında sahasında ile golsüz berabere kalan ’da yardımcı antrenör , talihsiz bir maç oynadıklarını, topu çizgiden geçiremediklerini söyledi.

    Teknik direktör Ersun Yanal'ın cezası nedeniyle basın toplantısına yardımcısı katıldı. Kazak, yüksek tempolu bir maç oynadıklarını belirterek şöyle dedi:

    "10 kişi kaldıktan sonra dahi futbolcularımız çok ciddi bir mücadele ortaya koydular. Sadece mücadele değil, pozisyonlar da vardı. Yapmamız gereken sadece topu çizgiden geçirmekti ama onu yapamadık. Bir talihsizlik olduğunu düşünüyorum. Umarım bundan sonraki maçlarda yakaladığımız pozisyonları değerlendireceğiz. Ciddi istatistikler var ama olmadı. İnşallah bir sonraki maça kazanacağız."

    "KOLAY MAÇ YOK"
    Kazak, fikstürdeki , Rize ve maçlarıyla ilgili gelen soruya ise, "Bakıldığında her maç zor. Normal dediğimiz maçlarda gol atamadık. Önümüzdeki maçlarda gol atıp iyi sonuçlar almaya çalışacağız" cevabını verdi.

    KAFKAS: "ALINAN BİR PUAN KIYMETLİ"
    teknik direktörü Tolunay Kafkas ise öncelikli planlarının hücum yapmak olduğunu ifade ederek, "Bunda çok başarılı olduğumuz söylenemez. Çünkü orta sahada çok kolay top kayıpları yaptık. Bu da hızlı hücuma çıkmamızı engelledi" diye konuştu. Maçın ikinci yarısına kötü başladıklarını kaydeden Kafkas, şunları söyledi:

    "İkinci yarıda savunma çizgimiz daha da geriye düştü. Oynatabileceğimiz stoper oyuncumuz yok. Stoperlerin biri sakatlansa yerine koyacak oyuncu yok. Serdar, hafta içi sakatlandı. Douglao da hem maçın içinde hem de devre arasında iğne vurulmak zorunda kalınca savunma hattını oldukça geriletme zorunda kaldık. Sistemde zorunlu olarak değişiklik yaptık. Hazır olmayan oyuncularımız var. Sezon başı kamp geçirmedikleri için sıkıntı oluyor. Her şeye rağmen bu atmosferde 'un içinde bulunduğu durumda alınan bir puanın kıymetli olduğunu düşünüyorum. Oyunu ve oyuncuyu geliştireceğiz. Gol atma konusunda sıkıntımız var. Bunu da bir şekilde aşacağız."

    1. 16 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 21:54
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