Trabzonspor sakatlıklardan şikayetçi
Spor Toto Süper Lig’in 7’inci haftasında sahasında Akhisar Belediyespor ile golsüz berabere kalan Trabzonspor’da yardımcı antrenör Volkan Kazak, talihsiz bir maç oynadıklarını, topu çizgiden geçiremediklerini söyledi.
Teknik direktör Ersun Yanal'ın cezası nedeniyle basın toplantısına yardımcısı Volkan Kazak katıldı. Kazak, yüksek tempolu bir maç oynadıklarını belirterek şöyle dedi:
"10 kişi kaldıktan sonra dahi futbolcularımız çok ciddi bir mücadele ortaya koydular. Sadece mücadele değil, pozisyonlar da vardı. Yapmamız gereken sadece topu çizgiden geçirmekti ama onu yapamadık. Bir talihsizlik olduğunu düşünüyorum. Umarım bundan sonraki maçlarda yakaladığımız pozisyonları değerlendireceğiz. Ciddi istatistikler var ama olmadı. İnşallah bir sonraki maça kazanacağız."
"KOLAY MAÇ YOK"
Kazak, fikstürdeki Galatasaray, Rize ve Beşiktaş maçlarıyla ilgili gelen soruya ise, "Bakıldığında her maç zor. Normal dediğimiz maçlarda gol atamadık. Önümüzdeki maçlarda gol atıp iyi sonuçlar almaya çalışacağız" cevabını verdi.
KAFKAS: "ALINAN BİR PUAN KIYMETLİ"
Akhisar Belediyespor teknik direktörü Tolunay Kafkas ise öncelikli planlarının hücum yapmak olduğunu ifade ederek, "Bunda çok başarılı olduğumuz söylenemez. Çünkü orta sahada çok kolay top kayıpları yaptık. Bu da hızlı hücuma çıkmamızı engelledi" diye konuştu. Maçın ikinci yarısına kötü başladıklarını kaydeden Kafkas, şunları söyledi:
"İkinci yarıda savunma çizgimiz daha da geriye düştü. Oynatabileceğimiz stoper oyuncumuz yok. Stoperlerin biri sakatlansa yerine koyacak oyuncu yok. Serdar, hafta içi sakatlandı. Douglao da hem maçın içinde hem de devre arasında iğne vurulmak zorunda kalınca savunma hattını oldukça geriletme zorunda kaldık. Sistemde zorunlu olarak değişiklik yaptık. Hazır olmayan oyuncularımız var. Sezon başı kamp geçirmedikleri için sıkıntı oluyor. Her şeye rağmen bu atmosferde Trabzonspor'un içinde bulunduğu durumda alınan bir puanın kıymetli olduğunu düşünüyorum. Oyunu ve oyuncuyu geliştireceğiz. Gol atma konusunda sıkıntımız var. Bunu da bir şekilde aşacağız."
- 16 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 21:54
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Toplam 43
Yorum
Düsseldorf'lu Gecenlerde TV'de bir spor programinda, kanalin futbol yorumcularindan cok taninmis eski bir FB'li oyuncu ,, "Aziz Bey koltuga oturarak secime girecegine , ceketini koysa baskan secilir ..Ve Aziz beyin istemedigi kiside Fenerbahce'ye baskan olamaz " diyordu ! FB ile yakinligi bilinen bu kisinin söylediklerine bakilirsa, bu degisikligi yapabilmek ve kurtulmak, zannedildigi kadar kolay degil !
- FB TV'de tepki çeken yorum
Toplam 1
Yorum
selo Baban yapmadi bu dediklerini taraftarın parasiyla yapıldı...Sen isitmalida otur yorum yap iyi beceriyon aynen devam...
- F.Bahçe'nin şampiyonluk şansı yok
Toplam 4
Yorum
Gökhan Bu adam gerçekten türk futbolu için yeterlimi. Ligimizi mahfediyo. Sağlam bi Gs taraftarıyım. Ama rekabet yoksa futbol çok tatsız.
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