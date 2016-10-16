Trabzonspor - Akhisar Belediyespor | Canlı Anlatım
Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu 7. hafta mücadelesinde Trabzonspor, Akhisar Belediyespor'u ağırlıyor. Avni Aker Stadı'nda oynanan olan mücadele saat 19.00'da başladı.
Spor Toto Süper Lig'in ilk 6 haftasında 4 mağlubiyet, 2 galibiyet elde eden Trabzonspor, 7'nci hafta mücadelesinde bugün Avni Aker'de Akhisar Bld karşısında 3 puan alıp hem çıkışa geçmek, hem de taraftarının yüzünü güldürmek istiyor. Kardemir Karabükspor deplasmanında aldığı farklı mağlubiyetle camiada hayal kırıklığı yaratan bordo-mavililerde tek hedef 3 puan olarak belirlendi. Bu arada Trabzonspor ile Akhisar ligde 9'uncu kez karşı karşıya geliyor. Ligde iki takım arasında bugüne kadar oynanan 8 maçta bordo-mavililerin 2, Akhisar'ın ise 4 galibiyeti bulunurken, 2 maç ise beraberlikle sonuçlandı.
TRABZON 11 GOL ATTI
Söz konusu karşılaşmalarda Akhisar 14, Trabzonspor 11 gol kaydetti. Bordo-mavililer Akhisar ile sahasında oynadığı 4 maçta 2 galibiyet elde etti. Akhisar, Avni Aker'de bir maç kazanırken, bir maç ise beraberlikle tamamlandı. Fırtına bu maçlarda 9 gol kaydederken, kalesinde ise 7 gol gördü.
ZEMİN MAÇA HAZIR
Trabzonspor'un evinde oynadığı maçlardaki kötü görüntüsü ile dikkatleri çeken Hüseyin Avni Aker Stadyumu'nun zemini tamamen düzeldi. Futbol oynamaya oldukça elverişli hale getirilen Avni Aker zemini, Akyazı Stadyumu tam hazır hale getirilene kadar Trabzonspor'a hizmet vermeye devam edecek..
İLK 11'LER
Trabzonspor: Onur, Zeki, Uğur, Durica, Mustafa Akbaş, Aytaç, Onazi, Mehmet Ekici, Bero, Castillo, Suk.
Akhisar Belediyespor: Fatih, Miguel Lopes, Douglao, Kadir, Caner, Custodio, N'Guemo, Mervan, Ömer, Özer Hurmacı, Rodellega
- 16 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 19:01
- Galatasaray derbi için tempo artırdı
Toplam 1
Yorum
yuhh diyorum bu Galatasaraydan bişey olmaz neyse gelecek sezona bakalım
- Fenerbahçe'ye Kadıköy'de soğuk duş
Toplam 28
Yorum
alanya fenerin 9 kisi kalacagi macta ne hikmetse rakip 10 kisi kaliyor,hadi yine iyisiniz hakemle 1 puuan kaptiniz :)))))
- Fenerbahçe'ye Kadıköy'de soğuk duş
Toplam 28
Yorum
Cenk gecen sene 8 nci oldu diye Galatasaray ile dalga gecen akbaba surusu degilmiydi bunlar.. dikkat etsinlerde bu sene kume dusmesinler.... haahaha...
Trabzonspor - Akhisar Belediyespor | Canlı Anlatım haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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