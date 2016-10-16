Trabzonspor - Akhisar Belediyespor | 19.00
Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu 7. hafta mücadelesinde Trabzonspor, Akhisar Belediyespor'u ağırlıyor. Avni Aker Stadı'nda oynanacak olan mücadele saat 19.00'da başlayacak.
Spor Toto Süper Lig'in ilk 6 haftasında 4 mağlubiyet, 2 galibiyet elde eden Trabzonspor, 7'nci hafta mücadelesinde bugün Avni Aker'de Akhisar Bld karşısında 3 puan alıp hem çıkışa geçmek, hem de taraftarının yüzünü güldürmek istiyor. Kardemir Karabükspor deplasmanında aldığı farklı mağlubiyetle camiada hayal kırıklığı yaratan bordo-mavililerde tek hedef 3 puan olarak belirlendi. Bu arada Trabzonspor ile Akhisar bugün ligde 9'uncu kez karşı karşıya gelecek. Ligde iki takım arasında bugüne kadar oynanan 8 maçta bordo-mavililerin 2, Akhisar'ın ise 4 galibiyeti bulunurken, 2 maç ise beraberlikle sonuçlandı.
TRABZON 11 GOL ATTI
Söz konusu karşılaşmalarda Akhisar 14, Trabzonspor 11 gol kaydetti. Bordo-mavililer Akhisar ile sahasında oynadığı 4 maçta 2 galibiyet elde etti. Akhisar, Avni Aker'de bir maç kazanırken, bir maç ise beraberlikle tamamlandı. Fırtına bu maçlarda 9 gol kaydederken, kalesinde ise 7 gol gördü.
ZEMİN MAÇA HAZIR
Trabzonspor'un evinde oynadığı maçlardaki kötü görüntüsü ile dikkatleri çeken Hüseyin Avni Aker Stadyumu'nun zemini tamamen düzeldi. Futbol oynamaya oldukça elverişli hale getirilen Avni Aker zemini, Akyazı Stadyumu tam hazır hale getirilene kadar Trabzonspor'a hizmet vermeye devam edecek..
İŞTE İLK 11'LER
Trabzonspor: Onur, Zeki, Uğur, Durica, Mustafa Akbaş, Aytaç, Onazi, Mehmet Ekici, Bero, Castillo, Suk.
Akhisar Belediyespor: Fatih, Miguel Lopes, Douglao, Kadir, Caner, Custodio, N'Guemo, Mervan, Ömer, Özer Hurmacı, Rodellega
- 16 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 18:28
- Kenan Sofuoğlu şampiyon oldu!
Toplam 9
Yorum
ua Doğru söyleyeni 9 köyden kovarlar , motor sporlarının 2.liginde şampiyonluk da önemli fakat mühim olan bir üst klasmanda başarılı olabilmek
- Aboubakar çıldırttı
Toplam 9
Yorum
çılgın kartal Adamın gizemi adında gizli Bakıp Bakıp duruyor. Transferin son günlerinde Beşiktaşa atılmış bir kazıktır.
- Ekici: Daha iyi oynamam gerek
Toplam 2
Yorum
futbolcumu yoksa tatile gelen oyuncumu, kenardada oyanayacak, defanstada, ama maalesef defansif hiç bir özelliği yok, keza ne ünlü futbolcular var zamanı gelince forvet zamanı gelincede bek oynuyor....
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