 Soylu: Kimse merak etmesin – Fotomaç – 16 Ekim 2016
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    16 Ekim 2016, Pazar
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    Soylu: Kimse merak etmesin

    Soylu: Kimse merak etmesin

    Bakan Soylu, “, sonuç ne olursa olsun desteklemek zorunda olduğumuz bir durumda. Ama her şey düzelecek” dedi

    Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı İsmail Kahraman, Trabzon'da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ile kahvaltı yaptı. Kahvaltı sonrası Bakan Soylu, bir gazetecinin "Trabzonspor ile ilgili değerlendirmeniz nedir?" sorusu üzerine, ", sonuç ne olursa olsun hem yönetimini, hem futbolcularını, hem hocasını desteklemek zorunda olduğumuz bir durumdadır. Çok zor bir dönemden geçtik. Hiç kimse endişe etmesin, merak etmesin, düzelecek. Sabırlı olacağız. Biraz sabretmeliyiz" ifadesini kullandı.
    1. 16 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 23:46
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