 Siftah peşinde – Fotomaç – 16 Ekim 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    16 Ekim 2016, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Siftah peşinde

    Siftah peşinde
    Süper ilk 6 haftasında gol atmayı başaramayan 'un forvetleri Akhisar Bld maçında siftah yapmak istiyor. Bordo-mavili takımda forvet hattında görev yapan Hyun-Jun Suk 6, Muhammet Demir 5 ve Dame N'doye 1 maçta forma giyerken, Ramil Sheidaev ise 6 maçta da 18 kişilik kadroda kendisine yer bulamadı.
    1. 16 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 23:37
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Siftah peşinde haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.