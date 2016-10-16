 Saral’dan tepki – Fotomaç – 16 Ekim 2016
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    16 Ekim 2016, Pazar
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    Saral’dan tepki

    Saral’dan tepki
    Akyazı Koordinatörü Gökhan Saral, bombaladı. Twitter'dan sert açıklama yapan Saral, "Trabzonsporumuzun en önemli sorunu samimiyetsiz, çıkarcı ve adamına göre Trabzonsporlu olanlardır. Sırf 'yönetim değişsin bize yol açılsın' anlayışıyla 'un başarısızlığını isteyenler sahadalar. Bunlara prim vermeyiz" dedi.
    1. 16 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 23:36
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