 Onazi ve Castillo geri dönüyor – Fotomaç – 16 Ekim 2016
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    16 Ekim 2016, Pazar
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    Onazi ve Castillo geri dönüyor

    Onazi ve Castillo geri dönüyor
    Akhisar Bld karşılaşması öncesi sakat ve cezalı oyuncu bulunmayan bordo-mavili takımda teknik direktör Ersun Yanal'ın, Kardemir maçındaki 11'inde değişiklikler yapacağı öğrenildi. Yanal'ın sakatlığı geçen Uğur Demirok'un yanı sıra, son 2 maçta yedek soyundurduğu Onazi ile Castillo'ya da 11'de görev vermesi bekleniyor.

    Sorumluluk al
    Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde Nijerya'nın Zabia'yı 2-1 yendiği maçta 90 dakika forma giyen ve karşılaşmanın en iyi oyuncusu seçilen Onazi'den bordo-mavili yönetim de çok şeyler bekliyor. Yanal, oyuncusuna "Yapacağın katkılar bizim için önemli. O nedenle kaliteni sahaya yansıt ve daha fazla sorumluluk al" dedi.
    1. 16 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 23:38
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