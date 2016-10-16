Karamsarlık yok

Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, bugünkü Akhisar maçından mutlak galibiyet beklediğini söyledi. İlk 6 hafta alınan sonuçlar nedeniyle herkesin üzüldüğünü anlatan Başkan Usta, "Takımdaki herkes üzüntülü. Takım, çok çok uzun zamandan sonra nihayet düzgün şekilde alacaklarını zamanında alabilir duruma geldi. Onlar da aslında alınan sonuçlardan dolayı mahcuplar, iyisini yapmaya çalışıyorlar" ifadelerini kullandı. Usta, hiç kimsenin 6 haftada 4 yenilgiyi beklemediğini, bunu aşmak için camianın desteğinin de çok önemli olduğunu kaydederek, "Geçen sene bugün 5 maçta ikinci üçüncü sırada 'tamam şampiyonluk' geliyor dendi, olmuyor. Bu sene de başka bir şey konuşuyorsunuz. Doğru olan şey 3-5 maçlık kısa periyotlar değil. Siz işinizi doğru yapın eğrisi, doğrusu bir gün bir yere gelip düz bir yola çıkacaktır" diye konuştu.



Kalıcı bir düzene ihtiyacımız var

"Usta, uzun vadeli düşünmek gerektiğini vurgulayarak şöyle devam etti: "2010-11 sezonu var, arkasından tam 5 yıl geçmiş. 5 yılda acele etmekten, yıkıp yakmaktan, bir daha kurmaktan, bir daha bozmaktan elimizde ne kaldı. Son 5 yıldan ders çıkarmamız lazım. Bir daha 5 yıl kaybetmek istemiyorsak artık hem sportif, hem ekonomik olarak kalıcı bir düzene ihtiyacımız var."



Şimdi ayağa kalkma dönemi

"Başkan Usta, kademe kademe yeniden kaybettiklerinin yerine koymaları gerektiğini ifade ederek, şunları kaydetti: "Hayatta hiçbir şey öyle pat diye olmaz. Her yıl istemekle bir şey olmadı, çok şey kaybettik. Şimdi bunu ayağa kaldırma dönemi. Tabii oyuncular hep kaybetmeyecek. Mutlaka bunun bir dönüşü olacak. O nedenle onlar da hırslanıyor. Herkes desteklemeli."



Kulübümüz emin ellerdedir

"Trabzonspor'un geleceğinden hiç kimsenin endişe etmemesini de isteyen Usta, sözlerini şöyle tamamladı: "Camianın yüzünün güleceği şekilde kulübümüzü sürekli başarı noktasına getireceğimizden kimsenin endişesi olmasın. Bugüne bakıp kimse karamsar olmasın. Kulübümüzün geleceği emin ellerdedir. Gençlerimizin gurur duyacağı bir Trabzonspor geliyor."



Futbolculara moral verdi

Ligin kötü günler geçiren Trabzonspor'da Başkan Muharrem Usta, Akhisar Belediyespor maçından önce Trabzon'a gelerek futbolculara görüştü. Teknik direktör Ersun Yanal ve futbolcularla bir araya gelen Usta, bugünkü Akhisar Belediyespor maçına yönelik ve yaşanan süreçle ilgili değerlendirmelerde bulundu.